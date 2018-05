Préservation de la biodiversité : Une nécessité incontournable

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, a insisté, avant-hier, à partir de Annaba, sur la nécessité de préserver l’environnement des risques de dégradation. S’exprimant lors d’une visite de travail et d’inspection qui coïncide avec la Journée internationale de la biodiversité, elle a évoqué, à ce propos, le plan du gouvernement 2016-2035 qui accorde un intérêt grandissant à la biodiversité. Ce plan introduit une dynamique dans le but de diagnostiquer la situation environnementale dans toutes les régions du pays, particulièrement celles qui abritent des zones humides protégées, a-t-elle souligné.

A propos du tri sélectif des déchets, la ministre a fait remarquer que certaines communes accusent dans ce cadre un retard, appelant celles-ci a élaborer des plans de travail avant la fin 2018. Les investisseurs dans le créneau du tri sélectif des déchets vont bénéficier d’un encouragement et d’un accompagnement de la part des pouvoirs publics, surtout ceux des microentreprises dans le but d’améliorer l’effort d’activité qui reste faible à l’échelle nationale, a-t-elle détaillé. Mme Zerouati a évoqué, par ailleurs, le retour du dispositif «Ciel Bleu» pour contrôler la pollution de l’atmosphère, surtout dans les grandes villes.

L’inspection d’une place publique sur le front de mer, en voie de finition, à Sidi Salem dans la commune d’El Bouni, a été la première étape de la visite. S’étalant sur une superficie de 7.000 mètres carrés, cette place, dont la réalisation a nécessité 59 millions de dinars, devra abriter des kiosques sur suggestion de la ministre. Poursuivant sa visite, elle s’est rendue dans la commune côtière de Seraidi où elle a pris connaissance de deux projets, à travers des exposés.

Le premier concerne la classification des monts de l’Edough zones protégées. Le second porte sur la réalisation de l’éclairage public de la route de Seraidi par le biais des énergies renouvelables. La ministre a par la suite inauguré, à la maison de la culture Mohamed-Boudiaf, une exposition de photographies dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur les méfaits de l’homme sur la biodiversité dans la région des monts de l’Edough, avant de présider la cérémonie de remise des ruches d’abeilles pleines à 25 femmes rurales ainsi que des récompenses au profit de huit établissements éducatifs. Auparavant, la ministre a donné le coup d’envoi d’une opération de tri sélectif dans la localité d’El Kalitoussa (Berrahal) et au chef-lieu de wilaya où elle a visité la Maison de l’environnement et pris connaissance des activités pédagogiques sur la biodiversité.

B. Guetmi