Recherche scientifique : Comprendre les enjeux sociétaux

La Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique organise, durant les week-ends de Ramadhan, des rencontres scientifiques sous l'intitulé «Qaâda Science» et «Raoudat El-Ouloum», dans le but de favoriser la diffusion de la culture scientifique et de participer à une meilleure compréhension des enjeux de la science au sein de la société, indique un communiqué de cette Direction. Il s'agit des conférences-débats intitulées «Qaâda Science», qui se tiendront tous les vendredis à 22h au niveau du palais des Expositions, (Pins-Maritimes, à la salle Dar El-Djazaïr) et de «Raoudat El-Ouloum», manifestation dédiée aux enfants et organisée tous les jeudis, ajoute la même source.

La Direction initiatrice de la manifestation souligne que l'invité de ce vendredi, qui abordera le thème «Les explorateurs de l'invisible», sera Jean Staune, philosophe des sciences et secrétaire général de l'université interdisciplinaire de Paris. Pour ce qui est de «Raoudat El-Ouloum», la même source précise que la présence de plus de 25 chercheurs et animateurs est programmée pour assurer des animations de vulgarisation des sciences touchant, entres autres, les domaines des mathématiques, physique, chimie et biologie.

Par ailleurs, la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique informe que l'entrée aux conférences-débats s'effectue par le biais d'invitations ou par inscription à la page https : //www.facebook.com.qaada.science.