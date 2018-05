Exploitation des enfants à des fins de mendicité : Une loi pour « abolir » la pratique

Dans le cadre de la stratégie nationale du gouvernement visant la consécration de la protection et de la promotion de l'enfant, un groupe d'action intersectoriel a été installé au niveau du ministère de la Solidarité nationale, pour élaborer un plan national de lutte contre l'utilisation des enfants dans la mendicité.

L’annonce a été faite récemment par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia, qui s’est exprimée à l'ouverture des travaux de la conférence nationale sur la protection des enfants de l'exploitation économique sur le marché parallèle.

Cette commission, composée de représentants de plusieurs secteurs, a été installée en vue de proposer des mesures dans le cadre de ce projet de loi qui prévoit de nouvelles dispositions en matière de lutte contre l’exploitation des enfants, notamment, dans la mendicité.

Pour la ministre, ce plan, inscrit dans le cadre d'une action intersectorielle, vise à garantir une meilleure protection à ces enfants de la société en leur instaurant un climat sain pour une croissance équilibrée.

Il faut dire que l'Algérie accorde une importance cruciale à la protection et à la promotion des droits de l'enfant au sein de la société, et place les dossiers relatifs à l’enfance au cœur de ses stratégies, à travers la mise en œuvre de l'ensemble des plans nationaux, dans le cadre des grandes réformes initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. En effet, ce plan de lutte contre l’utilisation des enfants dans la mendicité s’inscrit dans la poursuite des efforts consentis en vue de garantir leur protection et d'assurer un environnement sûr, favorisant la croissance et le développement des enfants au sein de la famille et à l'école.

Pour Mme Eddalia, de nombreuses réalisations ont été accomplies durant ces dernières années, et ce plan, en cours d’élaboration, constituera un «nouveau jalon» dans le programme d'action de la commission nationale de la protection et du bien-être de l'enfant, tout en rappelant les dispositions législatives et mesures prises par les autorités publiques en matière de prévention et de lutte contre le travail des enfants.

La ministre avait, auparavant, instruit les directeurs des Agences de développement social (ADS), pour se mobiliser et lutter contre le phénomène de la mendicité des enfants.

Elle a rappelé le rôle des ADS dans la lutte contre l’utilisation des enfants dans la mendicité en identifiant les acteurs qui exploitent cette frange de la société, censée profiter pleinement de son enfance. Il faut savoir que l’action sociale vise l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables en mettant en place les mécanismes nécessaires pour les accompagner dans une approche de lutte contre les fléaux sociaux et la mendicité en premier lieu.

La ministre avait mis en avant les efforts consentis par l'État pour la concrétisation du principe d'égalité des chances, prévue par la Constitution amendée de 2016 et sa détermination à protéger la société et la famille et l'obligation de protéger l'enfant de toutes les pratiques qui peuvent le priver de ses droits fondamentaux à l'enseignement, à l'éducation, à l'information, et de son droit à exprimer son opinion. Ainsi, le plan de lutte contre la mendicité vise à optimiser les mécanismes et les moyens de contrôle mobilisés dans le cadre des activités des services d'inspection du Travail, pour relever les atteintes aux droits des enfants ou leur exploitation comme main-d'œuvre. Selon des enquêtes réalisées en 2017, le travail des enfants en Algérie ne représente qu’un très faible taux, cependant, l’État s’engage à mettre en place toutes les mesures et dispositions pour garantir davantage une protection aux enfants algériens.

