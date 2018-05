Le projet de loi organique relative aux lois de Finances en plénière : Moderniser l’assise juridique du budget de l’Etat

Le projet de loi organique relative aux lois de finances (LOLF) a été présenté, hier en session plénière, devant les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN), sous la présidence de M. Saïd Bouhadja, président de cette institution parlementaire.

Ce projet de loi a été présenté par le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, se trouvant actuellement à Busan (Corée du Sud) où il prend part aux Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) et du Fonds africain de développement (FAD), organisées du 21 au 25 mai.

Adopté en mars dernier par le Conseil des ministres, ce nouveau texte vise, selon l’exposé présenté aux membres de l’Assemblée, à mettre la législation en la matière en concordance avec la Constitution qui dispose de la promulgation d'une loi organique aux lois de finances. Il vise aussi à moderniser l'assise juridique du budget de l'État et à consolider la relation entre le gouvernement et le Parlement sur ce dossier. Ainsi, le projet de loi organique prévoit la définition d'un cadre budgétaire triennal mis à jour chaque année, ce qui donnera plus de prévisibilité à la gestion du budget de l'État. Le même texte dispose que les différents départements ministériels élaboreront leurs besoins en crédits sur la base de programmes afin de permettre une meilleure appréciation des performances réalisées.

En outre, le gouvernement disposera d'instruments lui permettant de faire face à toute situation imprévue, notamment la possibilité de recourir aux décrets de rattachements de crédits ou même à l'élaboration d'une loi de finances rectificative en cours d'exercice. Ce nouveau texte permettra aussi d'améliorer la relation entre le gouvernement et le Parlement autour du dossier du budget de l'État, ce qui ajoutera «un surcroît de transparence» dans la gestion des finances publiques, selon les concepteurs de ce texte. Le gouvernement sera tenu, dans ce cadre, de présenter à l'avenir au Parlement, dès le printemps, un rapport sur la conduite en cours des finances publiques. Par ailleurs, les délais de présentation de la loi de règlement budgétaire (loi qui fait ressortir les conditions d'exécution du budget général de l'État d'une année précise, ainsi que l'état d'exécution effective des crédits sur la même année) seront graduellement réduits d'un exercice de 3 années actuellement à un exercice antérieur d'1 année. Cependant, la mise en œuvre des dispositions contenues dans ce projet de loi organique exigera d'importants préparatifs préalables. C'est pourquoi, ces nouvelles normes ne seront appliquées qu'à partir de 2022 à la loi de finances pour 2023.

Le projet de LOLF se propose de modifier la conception de la décision en la faisant évaluer, au-delà d’une décision juridique (respects des regels et des procédures), vers une décision économique (détermination des politiques publiques et leurs efficacités). Le caractère de loi organique s’impose au plan juridique, en raison des dispositions de l’article 141 de la Constitution qui comprend, parmi les lois organiques, celle relative aux lois de finances. De ce fait, ce projet de LOLF aura une valeur juridique supérieure aux lois de finances elles-mêmes. En d’autres termes, LOL place les principes de liberté et de responsabilité des gestionnaires, au cœur du fonctionnement des institutions et administrations publiques.



Renforcer le rôle parlementaire dans le suivi et le contrôle de l’exécution du budget de l’État



Pour sa part, la commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire nationale (APN) a confirmé, hier, dans son rapport préliminaire sur le projet de loi organique relative aux lois de finances, que ce nouveau texte permettra de renforcer le rôle parlementaire dans le suivi et le contrôle de l'exécution du budget de l'État. «La commission considère que les mesures qui y sont contenues sont importantes et s'inscrivent dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le gouvernement et le Parlement, dans le cadre des dispositions constitutionnelles y afférentes», a précisé Mme Nora Boudaoudi, rapporteur de la commission. En effet, le rapport souligne que le projet proposé devant les députés du peuple va renforcer l'information du Parlement, à travers la présentation par le gouvernement, avant la fin du premier trimestre, de chaque exercice d'un rapport sur la stratégie pluriannuelle. En outre, le projet prévoit de fournir au Parlement tous les rapports de rentabilité des ministères, lors de la présentation du projet de loi portant règlement budgétaire.

Dans son rapport, la commission a souligné que le cadre budgétaire mis en place par le projet permettait une politique de prospection plus efficace pour identifier les besoins en crédits sur la base des programmes et selon une estimation réelle des dépenses. Il met également en place des mécanismes pour faire face aux situations d'urgence en recourant à des budgets annexes ou en élaborant une loi de finances corrigée. Dans son rapport préliminaire, la commission a proposé 8 amendements formels au texte du projet. Au cours de leurs interventions, les députés ont, dans leur majorité, tenu à souligner l’opportunité de cette loi qui arrive pour apporter son appui à la gestion des finances publiques. Toutefois, certains n’ont pas manqué de signaler les conséquences de certains articles du texte de loi qui «ne sont pas applicable», demandant au gouvernement si c’est la bonne solution pour une meilleure gestion des finance publiques.

Salima Ettouahria