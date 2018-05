Algérie Poste : 145 milliards retirés en 4 jours

«Durant les quatre premiers jours du mois de ramadhan, les Algériens ont retiré de leurs comptes postaux pas moins de 145 milliards de dinars», a révélé à la presse, une source d’Algérie Poste. Le retrait de cette somme qualifiée à juste titre de «considérable» coïncide, non seulement avec le mois sacré de ramadhan mais aussi avec le virement des pensions de retraite de plus de deux millions d’anciens employés, le 20 du mois en cours, ainsi que des salaires de fonctionnaires exerçant au niveau de divers secteurs d’activités. Il faut dire que c’est durant les premières 72 heures de ce mois sacré que le pic de pression subi par Algérie Poste a été enregistré. Il faut dire que la somme est plus qu’importante, puisqu’elle représente un peu plus de la moitié de ce qu’a mobilisé la direction de cet opérateur comme liquidité (358 milliards de dinars) pour faire face à la demande durant cette période.

Ce rush a touché, principalement, les grandes villes du pays, notamment, Alger, Oran, Constantine et Annaba. Cela dit et comme «gérer, c’est prévoir», l’opérateur public qui s’attendait à ce grand rush sur les différents bureaux de poste du territoire national, a pris les devants, en mettant en place un important dispositif qui vise à optimiser la prise en charge des demandes des clients en matière de retrait et à assurer, ainsi, une meilleure qualité de service. Pour ce faire, Algérie Poste avait pris attache avec les services du Trésor public et les succursales de la Banque d'Algérie pour la mise à disposition des fonds nécessaires. Il faut dire, ici, que ce travail d’anticipation a permis à l’entreprise de relever le défi, haut la main, en tout cas, pour l’heure actuelle.

Pour rappel, le DG d'Algérie Poste a souligné récemment que le besoin en liquidités pour ce mois de ramadhan est estimé plus de 358 milliards de DA et qu’il était de plus de 290 milliards de DA, l’an dernier, durant cette même période.

Le premier responsable d'Algérie poste qui s’exprimait sur les ondes de Chaîne III de la Radio nationale a également affirmé qu’au cours «des dix derniers jours du mois sacré, les 3.800 bureaux de poste du pays resteront ouverts durant une partie de la nuit», expliquant que, pour les besoins de la fête de l'Aid el Fitr, les citoyens recourent durant la dernière décade à des retraits conséquents. Lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, le DG d’Algérie Poste a également souligné que l’entreprise gère environ 23 millions de comptes postaux, dont 5 millions de détenteurs disposant de cartes de paiement électronique. L'autre nouvelle à mettre en relief c’est qu’Algérie Poste a lancé dernièrement une nouvelle application.

Dénommée «BaridiMob», cette application met à la disposition des clients disposants d'une carte Edahabia tout un panel de services monétiques et financiers postaux permettant notamment des virements d'un compte CCP vers d'autres CCP (porteurs de la carte Edahabia). Il est précisé cependant que pour ce qui concerne ce dernier service, «le montant du virement ne doit pas dépasser un seuil de 50.000 DA par jour. L’opération de virement s’effectue en sélectionnant le compte source, qui est le compte du client, puis introduire le compte RIP du bénéficiaire du virement. Le client doit, cela s’entend, bien s’assurer qu’il a saisi correctement le RIP, puis introduire le montant.

Enfin, le premier responsable d’Algérie Poste a annoncé également avoir initié, en concertation avec la wilaya d’Alger, un programme de densification postale spéciale de la capitale pour fournir «un service public postal de qualité». Un programme qui prévoit la mise en place de 19 établissements postaux à travers la wilaya d’Alger au titre du nouveau plan d’aménagement 2030.

Soraya Guemmouri