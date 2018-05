Algérie Télécom : L’opérateur historique s’inscrit dans l’innovation

Algérie Télécom (AT) a procédé, cette semaine, lors d'une soirée ramadhanesque, au lancement de nouvelles offres et services conçus pour faciliter et enrichir les usages Data de ses clients et les faire profiter pleinement de la téléphonie fixe.

Lors de son allocution d'ouverture le directeur général d'Algérie Télécom, Adel Khemane, a affirmé que l'opérateur public «poursuit son engagement à assurer l'accès à l'Internet à très haut débit pour la totalité de la population algérienne, à réduire la fracture numérique entre le nord et le sud du pays, en garantissant l'accès à l'internet et à la téléphonique fixe aux mêmes tarifs pour l'ensemble des citoyens».

Il mettra en avant la stratégie de son entreprise qui ne cesse d'investir dans «les moyens humains et matériels afin d'offrir à ses clients des services innovants qui répondent à leurs attentes croissantes». Une politique qui, selon lui, s'inscrit en droite ligne avec le programme du Président de la République et les orientations de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, relatives à la modernisation du service public, l'allégement des procédures administratives ainsi que la généralisation des technologies de l'information et de la communication.

Le patron d'AT insistera sur le fait que l'entreprise citoyenne «continue de développer ses prestations de télécommunications en Algérie», en mettant à la disposition de ses clients «une panoplie de nouvelles offres et services dont le nouveau service d'enregistrement des demandes téléphoniques et Internet en ligne, la nouvelle offre 4G ainsi que le nouveau site Web d'Algérie Télécom», a-t-il expliqué. Le lancement de ces nouvelles offres et services «marque le début d'une nouvelle ère pour Algérie Télécom et reflète notre ambition et notre volonté à satisfaire nos clients en leur garantissant un grand confort dans l'usage des technologies de l'information et de la communication», soulignera le DG d'AT.

Au cours de la même soirée, Algérie Télécom a présenté son nouveau site web : www.algerietelecom.dz qui «répond aux attentes des clients, en regroupant les différents sites de l'entreprise destinés au grand public en un seul site web facilitant au client l'accès rapide à l'information», a expliqué le responsable du service digital à l'opérateur public.

Par ailleurs, Algérie Télécom a dévoilé son nouveau service permettant d'enregistrer les demandes de raccordement à la téléphonie fixe et à l'internet à distance via l'espace client. Ce service contribuera à faciliter le traitement et la prise en charge efficaces des requêtes des clients.

En outre, l'entreprise publique a annoncé avoir mis à la disposition de la clientèle sa nouvelle offre 4G LTE (téléphonie et internet fixe sans fil). Ainsi, les clients pourront bénéficier, de plus de volume internet, avec accès gratuit aux réseaux sociaux après épuisement du volume.

Algérie Télécom entend renforcer sa position de leader dans le secteur des télécommunications à travers l'utilisation des dernières technologies, tout en offrant une panoplie de services innovants et en développant des réseaux plus solides et plus fiables, afin de garantir un grand confort à ses clients dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication.

Pour ce qui concerne l'offre destinée aux clients résidentiels ayant un abonnement téléphonique, Algérie Télécom propose des réductions tarifaires sur les appels vers le fixe à 2,5 DA / 30 sec vers 10 destinations internationales : Russie, Espagne, Canada, Suisse, Allemagne, Italie, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Portugal et France, à 2 DA / 30 sec vers la Tunisie à 3,5 DA/ 30 sec vers les Lieux saints de l'islam. Algérie Télécom propose également des réductions sur les appels vers les mobiles nationaux à 2 DA / 30 sec seulement.

Aujourd'hui, l'opérateur Algérie Télécom enregistre 134.000 nouveaux clients portant ainsi «le nombre total à 2,2 millions abonnés à l'internet haut débit filaire (ADSL), a précisé Imène Fatma-Zohra Benzine, chef division marketing et communication.

«Le nombre d'abonnés à la téléphonie fixe a, quant à lui, atteint 3,1 millions d'abonnés, alors que la 4G LTE fixe (Internet haut débit sans fil fixe) compte 134.000 nouveaux clients le portant ainsi à 919.000 abonnés», a souligné la responsable marketing. Elle ajoutera à l'occasion qu'Algérie Télécom a relié au réseau internet, avec un débit allant entre 2 Méga et 1 Giga pas moins de 1.583 entreprises privées et 1.131 publiques.

Mohamed Mendaci