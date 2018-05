Partenariat Université-Entreprise : Levier du développement

Des journées portes ouvertes (open days) dédiées au rapprochement université-entreprise et à l'adéquation formation-emploi se tiendront du 3 au 4 juillet à l’université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene de Bab Ezzouar (USTHB). Le capital humain, aujourd’hui, devient une préoccupation majeure des pays. Pour l’Algérie, c’est d’autant plus important que la valorisation de cette ressource impose de revoir et de refonder le lien entre l’université et l’entreprise qui constitue, réellement, la pierre angulaire de la modernisation de l’enseignement supérieur et du développement de l’industrie. En effet, pour assurer la continuité de développement économique et social, surtout dans le contexte actuel, les pouvoirs publics doivent relever plusieurs défis. Il s’agit, entre autres, de développer rapidement les capacités compétitives, d’innovation technologique. Le président du FCE avait insisté à maintes reprises sur la nécessité d’opérer de profondes révisions dans la manière d’organiser les rapports du monde économique, c’est-à-dire le rapport entre l’entreprise et le monde scientifique. Organisé par l'Observatoire de l'Insertion des Diplômés, de l’USTHB, cet événement de deux jours, à pour objectif, d'inculquer la culture entrepreneuriale aux étudiants de l'USTHB et d'inviter les étudiants ayant réussi à créer leurs entreprises avec l'Agence Nationale de Soutien à l'Emploi des Jeunes (ANSEJ) à partager leurs expériences avec les autres en collaboration avec le club scientifique « Project Initiative». Il vise également à tracer des programmes de coopération visant principalement à adapter les diplômes des Universités avec les besoins du secteur économique. Il y a lieu de noter que ces portes ouvertes s'articuleront autour de quatre axes principaux, à savoir «Speed Recruitement»: une invitation des entreprises à participer à l'opération de recrutement rapide des étudiants de l'université fraîchement diplômés de l'UTHB ; «Summer Training» qui consiste à proposer des stages aux étudiants auprès des entreprises durant les vacances d'été pour les différents paliers du cycle LMD ; «Master in Entreprise», une possibilité de proposer des thèmes de problématiques en projets de fin d'études pour l'année universitaire 2018/2019 par les entreprises aux étudiants en Master 2. À cet effet, les entreprises intéressées sont invitées à prendre part à ces journées portes ouvertes pour se rapprocher des étudiants et prendre connaissance du potentiel que représente ce vivier.

M. A. Z.