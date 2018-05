Prix des véhicules : réduction ou réajustement ?

Pour attirer plus de clientèle, les constructeurs automobiles ont choisi des approches différentes. Pendant que certains ont opté pour des réductions en ce mois de Ramadhan, valables en paiement cash comme le crédit auto, d’autres, à l’image de KIA Al Djazair, comme l’affirme son DG, Toufik Arab, joint au téléphone, priviligient le «réajustement des prix».

La suppression de la TVA décidée par ledit constructeur «profitera au client final». En effet, KIA Al-Djazaïr a exonéré ses véhicules, Picanto et Rio, de la TVA depuis le début du mois d’avril, après avoir obtenu le feu vert du Conseil national d’investissement (CNI). Le CNI a accordé le 19 mars dernier l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux véhicules de la marque Kia assemblés en Algérie et commercialisés par Kia Al Djazair, filiale de Global Group. Kia Al Djazair rappelle que la TVA perçue sur les véhicules qu’elle commercialise est intégralement reversée aux services compétents de l’Etat. Les véhicules assemblés localement en Algérie, qui ne sont pas soumis à cette taxe, devraient connaître une hausse des prix prochainement en raison du projet de loi de finances complémentaire-2018 qui aurait instauré la TVA au taux réduit de 9% à l’importation des kit CKD et SKD. Ce projet de loi, validé par le gouvernement mercredi, comporte ainsi plusieurs nouvelles taxes dont celle liée à l’importation des kits CKD et SKD pour le montage automobile, qui jusqu’ici étaient exonéré de la TVA. Ayant marquée sa présence à la 51e Foire internationale d’Alger, KIA Algérie compte bien aller de l’avant. Son premier responsable dira que le plus important est de proposer des véhicules essence convertibles au kit GPL. Le tout s’inscrit, ajoute M. Arab, dans le cadre de la promotion de la production nationale. Sur sa lancée, il explique que, toutes gammes confondues, certaines livraisons sont immédiates tandis que d’autres se font avec délai, et indique que tôt ou tard le marché imposera à tout représentant du constructeur en Algérie de créer leur propre tissu industriel, dont l’objectif majeur est de réduire les coûts.

D’autre part, il y a lieu de souligner que KIA Al Djazair a récemment signé une convention avec l’Union nationale des chauffeurs de taxi (UNACT). Lors de la cérémonie, M. Arab a souligné que l’apport de la Banque nationale d’Algérie (BNA) dans la concrétisation de ce projet est à hauteur de 50% pour l’acquisition de l’un des trois modèles proposés par Kia Aldjazair : Cerato, Rio et Picanto, qui rappelons le, sont assemblés à Batna. M. Arab, DG de KIA, a indiqué que le concessionnaire offre en-sus aux taxieurs, qui comptent acquérir un véhicule Kia, une installation GPL et un compteur gratuite ainsi que l’accompagnement en service après-vente, soit des remises qui peuvent aller jusqu’à 10% sur la pièce de rechange.

Fouad Irnatene