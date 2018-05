Examen de fin de cycle primaire : Dans des conditions ordinaires

C’est depuis l'école primaire chahid Hadj Kaddour Mohamed à El-Menéa, située à 275 km au sud de Ghardaïa que la ministre de l'Education nationale, Mme Nouria Benghabrit a donné, hier, le coup d'envoi officiel des examens de fin de cycle primaire pour l’année scolaire 2017-2018.

A cet effet, la ministre a affirmé que toutes les conditions étaient réunies pour accueillir convenablement les 797.812 candidats et la réussite des épreuves. «Les pouvoirs publics ont réuni toutes les conditions nécessaires pour assurer l'égalité des chances des candidats aux différents examens scolaires», a-t-elle déclaré en marge du coup d'envoi de l'examen.

Mme Benghabrit a mis en relief toutes les actions menées par l’Etat, qui visent à améliorer la qualité du système éducatif sur l'ensemble du territoire national, pour permettre une égalité des chances pour l'ensemble des candidats aux différents examens.

La ministre a souligné que la mise en place d'outils d'évaluation dans le secteur de l'éducation doit conforter l'ensemble des candidats, en garantissant toutes les conditions nécessaires pour leur réussite dans le cursus scolaire.

Mme Benghabrit a jugé impératif d'appeler les parents d'élèves et les partenaires sociaux d'une part, et les instances éducatives d'autre part, à lutter contre la tricherie et le copiage dans les différents examens afin d'élever le niveau scolaire. Elle a exhorté, à cet effet, l'ensemble des intervenants concernés à fédérer et déployer davantage d'efforts pour assurer un saut qualitatif dans le domaine de l'éducation et améliorer l'environnement de l'école algérienne.

Concernant l'achèvement de l'année scolaire, la ministre a estimé que l'année scolaire doit se terminer le 30 juin de chaque année, même si le programme a été achevé, soulignant que l'école reste un espace de connaissance et d'éducation mais aussi de créativité et d'animation culturelle.

Selon le planning des épreuves, les élèves concernés par cette session, répartis sur 7.371 centres d'examen ont les épreuves de langue arabe et de calcul arithmétique dans la matinée et celle de la langue française dans l'après-midi.



Les candidats confiants quant aux résultats



Pour ce qui concerne le déroulement des épreuves, El Moudjahid s’est rapproché des parents d’élèves, au niveau de quelques écoles primaires de la capitale. Des parents qui n’ont pas caché leur satisfaction après avoir parlé à leurs chérubins.

«Les sujets étaient abordables et puisés dans les cours dispensés durant l’année scolaire», affirme Samia, jeune maman, rencontrée devant le portail de l’école primaire de l’Indépendance, sise à la rue de la Liberté.

Zaki, son chérubin, était visiblement content et confiant a propos des résultats. Mieux il s’attend à une excellente moyenne «c’était facile» a attesté le futur collégien rassurant sa maman.

La petite Hiba a de son côté affirmé que le sujet de calcul était à la portée de tous. «Les exercices étaient faciles, j’ai pu les résoudre dans le temps imparti, et surtout sans difficultés», a-t-elle expliqué. Malik, son papa, a exprimé son soulagement voyant sa fille sortir de l’école avec une mine épanouie : «Il fallait la voir ce matin, Hiba appréhendait cet examen, et il y a de quoi, elle a passé le premier examen de son cursus scolaire», a-t-il dit.

Pour une autre parente d’élèves, les sujets étaient tout aussi abordables. Son fils n’a pas eu trop de soucis pour les traiter. «Le sujet de langue arabe portait sur les visites rendues aux personnes hospitalisées. Un thème qui n’est pas étranger aux valeurs ancrées dans notre société et aux préceptes de l’islam», a-t-elle fait remarquer.

Comme chaque année, l’après-midi a été consacré à l’épreuve de langue française. Les premiers candidats à sortir de l’école l’Indépendance affichaient un grand sourire aux lèvres «le sujet était très facile, il portait sur les animaux de la savane, plus précisément la girafe. Et moi la girafe je l’ai déjà vu au zoo», s’enflamme Ilyes, haut comme trois pommes, affichant clairement son soulagement d’avoir terminé cet examen.

En tout cas, et de l’avis de tous, les deux semaines de révision programmées dans les établissements scolaires ont été bénéfiques aux élèves.

Sarah A. Benali Cherif

----------------------////////////////////////

Bordj Bou-Arréridj

Plus de 15.000 candidats

L’attention des habitants de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj a été détournée l’espace d’une journée des activités ramadhanesques pour un autre événement. Il s’agit de l’examen de cinquième année primaire qui a sollicité la mobilisation des autorités locales pour sa réussite. En effet 15.685 élèves de la wilaya avaient rendez-vous avec cet examen qui conditionne leur passage au cycle moyen.

Les services de la direction de l’éducation de la wilaya assurent que toutes les conditions pour un déroulement normal des épreuves ont été réunies au niveau des 289 centres d’examen. Outre les moyens matériels nécessaires, près de 3.000 encadreurs, dont 2.800 surveillants ont été affectés pour accompagner les élèves. Notons que les écoles de sourds-muets et des non-voyants participent à l’examen qui représente pour les membres de la catégorie des enfants aux besoins spécifiques un moyen d’intégration à la société. Les élèves de l’école privée Ettahadi qui a ouvert ses portes dans la wilaya passent à leur tour l’examen qui a eu lieu sans incident en attendant les résultats que les habitants de la wilaya espèrent positifs. Ces résultats devront être annoncés le 16 juin prochain. Ils devront coïncider avec l’Aïd. Autant dire que la fête des enfants devra être double.

F. D.

----------------------////////////////////////



Sétif

Dans le calme et la sérénité

Tôt le matin, les nombreux potaches accompagnés de leurs parents qui visiblement semblaient être plus stressés que leur progéniture et sous le coup d’une émotion forte, avaient du mal à lâcher la main de leurs enfants. Ils rejoindront les nombreux centres d’examens et ne tarderont pas, grâce à une bonne organisation mais surtout à l’accueil qui leur a été réservé par les chefs de centre et le personnel d’encadrement à se fondre dans cette ambiance de sérénité et entrevoir l’avenir avec beaucoup d’optimisme.

Pas mois de 37.205 potaches dont 17.899 fillettes issus des plus des 836 écoles primaires que compte cette wilaya, des écoles de sourds-muets avec 9 candidats, des écoles privées avec 243 candidats et des écoles de jeunes aveugles ont rejoint hier les 612 centres d’examen ouverts à travers la wilaya pour ce premier examen de l’année. «Rien n’a été laissé au fait du hasard ! Toutes les dispositions matérielles et humaines ont été mobilisées sous l’égide du wali et avec tous les partenaires impliqués pour que cet examen se déroule dans les meilleures conditions. Des instructions ont également été données aux chefs de centre et au personnel d’encadrement pour réserver le meilleur accueil aux candidats», souligne à cet effet Abdelaziz Bezala, le directeur de l’éducation.

Un examen aura nécessité l’aménagement de 2.148 salles de classe et la mobilisation de 7.439 fonctionnaires pour la surveillance et l’encadrement.

F. Zoghbi

----------------------////////////////////////

Tizi-Ouzou

Réaliser un bon taux de réussite

Sur un total de 17.009 inscrits, dont 8.845 garçons et 8.164 filles, concernés par l’examen de fin d’études primaires, la cinquième en l’occurrence, seulement 43 élèves, dont 17 filles et 26 garçons n’étaient pas présents aux épreuves qui se sont déroulées hier à travers 371 centres d’examen, a affirmé le directeur local de l’éducation nationale, Ahmed Lalaoui. Ce chiffre représente un taux de 0,25% de l’effectif attendu à cet examen de passage au collège, a-t-il indiqué, exprimant sa satisfaction quant aux conditions favorables dans lesquelles s’est déroulée cet examen à travers tous les centres d’examen. De l’eau minérale fraîche et des repas ont été offerts aux élèves qui n’ont fait carême en cette journée d’examen, a-t-on par ailleurs indiqué. La wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré dans l’examen de la cinquième de l’année scolaire précédente un taux de réussite de 88,56%. Avec le rachat, ce taux avait considérablement évolué pour atteindre la barre de 95,90%. Tous les moyens sont mis en place pour permettre aux candidats de passer cet examen de passage au collège dans les meilleures conditions et réaliser ainsi un très bon taux de réussite comme cela, d’ailleurs, a toujours été le cas dans la wilaya de Tizi-Ouzou depuis plusieurs années.

Bel. Adrar

----------------------////////////////////////

SIDI BEL-ABBèS

Des sujets abordables

Un climat doux et une ambiance bon enfant ont prévalu hier permettant aux 13.631 candidats aux épreuves de sixième de subir dans les meilleures conditions cet examen. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer un bon déroulement des épreuves grâce à la mobilisation des services de la direction de l’éducation bien évidemment, des transports, de la protection civile et des structures de sécurité. Une couverture pédagogique donc, sanitaire avec l’ensemble des moyens déployés pour l’encadrement des 264 centres d’examen et strictement surveillés ou observés par la cellule de veille et de suivi créée pour les besoins de cette opération. Toujours sur le plan organisationnel, une classe fut aménagée pour les candidats handicapés, au nombre de 10, relevant le caractère de globalité de l’organisation de cet examen, le premier véritable test du cycle primaire est le souci accordé à l’intégration de cette catégorie sociale. Enfin, il y lieu de noter que l’établissement moyen El Kahina a été choisi pour servir de centre de correction.

Au volet pédagogique, il semblerait à première vue et selon quelques impressions recueillies que les sujets sont abordables. «On n’a pas eu beaucoup de difficultés. Pour des élèves qui ont une scolarité normale et ont suivi le programme toute l’année, ils étaient au rendez-vous pour subir ces épreuves avec sérénité et maîtrise», nous confie Amine à la sortie du centre d’examen…

A. B.

----------------------////////////////////////

Annaba

12.482 candidats aux épreuves

Ce sont au total 12.482 candidats, qui ont subi, hier, à Annaba les épreuves de fin de cycle primaire dans de bonnes conditions. Sept écoliers aux besoins spécifiques figurent parmi les candidats, dont deux non-voyants.

Les statistiques de la direction de l’éducation de la wilaya font état de deux candidats qui sont dispensés de la langue nationale. Les candidats ont été répartis sur 203 centres d’examen, leurs propres écoles.

Plus de 2.071 encadreurs ont été mobilisés pour la circonstance, permettant aux candidats de passer les épreuves dans des conditions favorables, a indiqué le directeur de l’éducation, Ahmed Ayachi.

Les candidats habitants les zones rurales éloignées n’ont pas trouvé la moindre difficulté pour rejoindre les centres d’examen grâce aux moyens de transport mis à leur disposition et la restauration a concerné tous les candidats, des repas chauds leur ont été distribués. Un seul centre de correction a été retenu à l’échelle de la wilaya. Il s’agit du collège d’enseignement moyen.

B. G.