Grand angle : Une question de suprématie

Naïvement, le citoyen lambda peut croire en les propos de ses dirigeants lorsque ces derniers lui expliquent le pourquoi de telle ou telle autre décision a été prise. Pourquoi, en effet, en viendrait-il à douter des motivations de ceux qu’il a élu ou ont été désignés par ceux qu’il a mandaté pour défendre ses intérêts. Tous ses intérêts. Pourtant, avec le recul nécessaire pour analyser les décisions, ce citoyen pourrait être amené à s’interroger sur les réelles motivations des dirigeants. Et pour peu qu’il le fasse, il serait édifié. Il en est ainsi des décisions et choix faits en matière de politique étrangère. A chaque fois, on explique à l’opinion publique nationale que si, à titre d’exemple, on a pris la décision d’attaquer ou d’envahir un pays, les exemples sont légion (Irak, Syrie, Libye, Afghanistan…) ou de refuser de ratifier un accord international, pas parce que ces décisions tiennent compte avant tout de la sécurité interne et on cherche à travers elles à préserver les intérêts du pays, et par voie de conséquence ceux de ses citoyens. Sauf que cet argumentaire, souvent bien ficelé et bien présenté par des spécialistes en marketing politique, est mis à mal par les propos mêmes de ceux qui sont appelés à défendre ces décisions. Il est vrai que ces derniers ne s’embarrassent nullement de leurs contradictions et encore moins des contre arguments brandis. Pourquoi toute cette introduction ? Pour venir à ceci. Si aujourd’hui il y a mésentente entre l’Europe et les USA sur l’utilité de l’Accord sur le nucléaire, c’est parce que les deux parties divergent sur sa finalité. Ainsi si l’on reproche aux européens qui refusent de l’enterrer et de céder aux pressions de Donald Trump qui menace du rétablissement total des sanctions américaines, avec un effet collatéral dénoncé par le Vieux Continent, puisque les entreprises européennes devront abandonner leur présence en Iran si elles veulent garder l'accès au marché américain, de privilégier le volet commercial, il reste aussi que les américains ne sont pas exemptés de l’accusation de faire d’autres calculs en se retirant de cet Accord. L’un de ces calculs est d’œuvrer à faire plier l’Iran pour «sécuriser» son protégé dans le Moyen-Orient. «L'Iran n'aura plus jamais carte blanche pour dominer le Moyen-Orient», a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. C’est donc l’enjeu de tout ce déploiement d’énergie. Faire en sorte qu’aucune autre puissance régionale ne puisse mettre en danger la survie d’Israël. C’est ce «souci» qui est derrière la destruction de l’Irak, de la Syrie et qui motive l’hostilité grandissante à l’égard de l’Iran. Mais de tels desseins n’auraient jamais pu être mis en œuvre sans la duplicité de certains pays arabes. C’est leur compromission qui a fragilisé le monde arabe au point de le transformer en une marionnette aux mains de marionnettiste(s).

Nadia K.