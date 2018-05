Tentative de judaïsation de la ville sainte : Israël fabrique un photomontage d’El-Qods

Un photomontage d'El-Qods occupée a été fabriqué par l'occupant israélien dans une tentative d'effacer les lieux saints musulmans sur l'Esplanade des mosquées, quelques jours après le transfert de l'ambassade américaine dans la ville sainte contrairement à la légalité internationale, ont rapporté mercredi des médias.Ce montage flagrant sur lequel les lieux saints musulmans sur l'Esplanade des mosquées à El-Qods ont disparu et remplacés par un sois-disant site juif vient s'ajouter aux multiples tentatives de l'occupant de judaïser la ville sainte. Il s'agit d'une photo impliquant le diplomate américain David Friedman, de confession juive, et décrié par les Palestiniens comme le défenseur de la colonisation et l'avocat ardent des intérêts israéliens, qui a été photographié mardi, tout sourire, auprès un cliché aérien d'El-Qods qu'on lui présente, mais qui a été retouché, a rapporté l'AFP. L'image montre que la Mosquée al-Aqsa, sur l'Esplanade des mosquées, a disparu et a laissé place à un sois-disant site juif.

Les faits se sont produits, selon la dite ambassade américaine, à l'insu du diplomate. Ce montage, fabriqué de toutes pièces par l'occupant israélien, intervient moins de dix jours après le transfert de l'ambassade américaine à El-Qods, contrairement à la légalité internationale et aux droits des Palestiniens de recouvrer leurs terres occupées et spoliées par Israël, dont El Qods-Est capitale de leur Etat indépendant. Le sujet est d'autant plus brûlant qu'El-Qods-Est, annexée par Israël, se trouve au cœur des questions en suspens au cœur des négociations pour la résolution du conflit israélo-palestinien, toujours au point mort, en raison de l'intransigeance de l'occupant israélien. La Mosquée Al Aqsa, sur l'Esplanade des mosquées, troisième lieu saint musulman, accueille des dizaines de milliers de fidèles chaque semaine.

A Ghaza, de nouveaux raids de l'armée d'occupation israélienne ont été effectués hier contre l’enclave palestinienne, ont rapporté des médias L'aviation israélienne a bombardé des positions dans la ville de Ghaza et la localité de Jabalia au nord de la bande de Ghaza en les endommageant complètement et dévastant les propriétés des Palestiniens, a indiqué l'agence palestinienne Wafa. Par ailleurs, des avions israéliens ont détruit également un bateau amarré au large de Ghaza, ont rapporté des médias. Selon des témoins, le bateau qui devrait rejoindre d’autres embarcations pour tenter de rallier la bande de Ghaza a pris feu après avoir été touché par les missiles. Cette nouvelle agression intervient alors que l'occupant israélien est vivement dénoncé par des organisations de défense des droits de l'homme, y compris israéliennes, pour l'utilisation de balles réelles contre les manifestants de la «marche du retour» organisée par les Palestiniens. L'ONU et l'Union européenne ont demandé des enquêtes indépendantes sur un éventuel usage de violence disproportionné de la part de l'occupant israélien.

R. I.