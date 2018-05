Equipe nationale : Les choix de Madjer

Le sélectionneur national, Rabah Madjer, a dévoilé, hier matin, la liste des joueurs concernés pour les deux matches internationaux amicaux, prévus le 1er juin 2018 au stade du 5-Juillet face au Cap Vert, et le 7 juin 2018 à Lisbonne face au Portugal.

Les 24 éléments convoqués seront en regroupement à partir du 28 mai au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, précise le communiqué publié sur le site officiel de la Fédération algérienne de football.

Plusieurs joueurs, à l’image de Feghouli, champion de Turquie avec son club de Galatasaray, M’Bolhi et Halliche auteurs d’une belle saison avec leurs formations respectives, ou encore le latéral droit Belkheiter, écarté depuis la CAN 2017, font leur retour dans la sélection. A souligner aussi le retour du latéral droit du Paradou AC, Arous qui a été convoqué en novembre dernier par Madjer avant d’être écarté en mars. Par ailleurs, on notera l’arrivée de nouveau éléments chez les Verts. Ainsi, le milieu défensif de l’USM Alger Benkhemassa et l’attaquant du CR Belouizdad Lakroum feront leur baptême de feu en équipe nationale A.



Mise à l’écart de 7 joueurs



Pour ce qui est des absents, on note, par rapport à la liste du mois de mars (date FIFA), les mises à l’écart de Hanni, Taïder, Belkalem, Moussaoui, Abid, Belkheir et El Melali. Ainsi, cette liste, pour le moins contestable, comporte dix joueurs locaux. A moins d’un changement surprise de dernière minute, le coach national, qui n’aura plus l’occasion de faire de prospection, avant le mois de septembre, a ainsi arrêté la composition de la sélection pour les prochaines échéances, dont le match face à la Gambie, comptant pour les éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations 2019.



Confiance renouvelée à Boukhenchouche, Naâmani et Lakroum



Le staff technique, dont l’avenir pourrait bel et bien être compromis en cas de mauvaise prestation lors des deux prochaines sorties, a décidé de continuer de faire appel à certains joueurs auteurs d’une saison très moyenne. Du moins, ce ne sont pas ceux qui ont brillé dans leurs postes, au cours de l’exercice écoulé. On parle notamment du milieu de terrain de la JS Kabylie Boukhenchouche ou encore de l’attaquant du CR Belouizdad Lakroum. Au rayon des confirmés donc, Boukhenchouche, sur le départ de la JSK, continue de bénéficier de la confiance de Madjer qui le convoque pour la troisième rencontre amicale de suite. Pareil pour Lakroum qui avait été titularisé avec les A’, face à l’Arabie saoudite, ce mois-ci qui a lui aussi gagné la confiance du sélectionneur. Naâmani est lui aussi toujours là contrairement à Belkalem et Moussaoui



« Il est temps de stabiliser l’effectif. »



«Il est temps de stabiliser l’effectif de l’équipe nationale, pour pouvoir travailler avec les meilleurs joueurs du moment, en vue de la reprise des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en septembre prochain à Banjul face à la Gambie. Je pense que j’ai donné la chance à un maximum de joueurs, notamment ceux évoluant en Algérie. La période de prospection a pris fin, nous devons maintenant établir la liste finale dans l’objectif d’avoir plus de cohésion et d’homogénéité entre les joueurs», a indiqué Madjer à l’issue du dernier match face à l’Arabie saoudite.



Le choix tactique se dessine



Par ailleurs, à la lecture des choix du staff technique, notamment le retour de Halliche, on serait bien tenter de croire que l’équipe nationale va revenir à un schéma tactique de prudence, 5-4-1 avec un échelonnement en fonction de la stratégie de jeu et des animations offensive et défensive.

Du moins pour la rencontre face au Portugal, ou personne ne souhaite une humiliation. La présence de Halliche, qui pour rappel, évolue dans le championnat portugais, permettrait de stabiliser la défense. Excellent dans la couverture, le joueur de Desportivo Estoril-Praia, offre à l’équipe d’évoluer avec une défense à trois centraux. Sur le plan offensif, il y aura plus de place pour le jeu de contre et les attaques directes, que pour les attaques placées.

Rédha M.

Mbolhi, Halliche, Feghouli et Belkhiter de retour



On est enfin fixés ! Rabah Madjer qui nous promettait des «surprises» dans sa liste en prévision du match amical Algérie -Cap-Vert, prévu le 1er juin au 5-Juillet, et le Portugal à Lisbonne le 10, a tenu parole. En effet, au moins six joueurs, présents lors des deux matches de mars face à la Tanzanie (victoire 4-1) et l’Iran (défaite 2-1) ont disparus de la nouvelle liste des 24 que le sélectionneur national a rendu publique mardi très tard dans la nuit et laissé place à d’anciens tauliers, mais aussi à des nouveaux. Comme déjà révélé sur ces mêmes colonnes, Rabah Madjer a décidé ainsi de faire appel pour la toute première fois depuis qu’il est à la tête des Verts d’anciens tauliers, en l’occurrence Rais Mbolhi, Rafik Halliche et Sofiane Feghouli. Il est vrai que Rabah Madjer a toujours assuré que la porte était «ouverte à tout joueur capable d’apporter un plus», mais on croyait après plus de six mois de présence à la tête des Verts qu’il allait aborder les éliminatoires et les phases finales de la CAN-2019 sans ces cadres. Revirement de situation donc et rappel des cadres dont la situation a sensiblement évolué en club. Ainsi, Rais Ouhab Mbolhi enchaine les bonnes prestations avec Al Raed en Arabie saoudite, tant dis que Feghouli a fini champion de Turquie avec Galatasaray avec 27 matches de joués au compteur. Enfin, Rafik Halliche a enchaîné de belles prestations au Portugal depuis l’hiver. Autre retour, celui de Mokhtar Belkheiter, l’arrière droit du Club Africain, qui n’a plus porté le maillot de l’EN depuis la CAN-2017.

Amar Benrabah



Joueurs convoqués :

Gardiens :

Fawzi Chaouchi (33 ans), Raïs Ouhab M’bolhi (32 ans), Abdelkader Salhi (25 ans)

Défenseurs :

Islam Arous (21 ans), Mokhtar Belkheiter (26 ans), Mohamed Naamani (27 ans), Aissa Mandi (26 ans), Farouk Chafai (27 ans), Rafik Halliche (31), Mokhtar, Benmoussa (31 ans), Ramy Benssebaini (23 ans)

Milieux :

Carl Medjani (33 ans), Salim Boukhenchouche (26 ans), Mohamed Benkhemassa (24 ans), Ismael Bennacer (20 ans), Nabil Bentaleb (23 ans), Zinnedine Ferhat (25 ans)

Attaquants :

Sofiane Feghouli (28 ans), Yacine Brahimi (28 ans), Riyad Mahrez (27 ans), Hillal Soudani (30 ans), Sidali Lakroum (30 ans), Islam Slimani (29 ans), Baghdad Bounedjah (26 ans)