Publication : Édition prochaine d’un dictionnaire de l’art

Le fonds documentaire dédié à l'art sera prochainement enrichi par un dictionnaire bilingue (Arabe-Français) contenant plus de trois mille mots, a révélé hier à Oran son auteur. Cette publication se propose de «faciliter au lecteur la compréhension des termes spécifiques à l'art», a précisé à l'APS Nasr-Eddine Bentayeb, professeur d'arts plastiques et président de l'association «Le Libre Pinceau». «Les mots sont expliqués d'une façon simple pour en faciliter la compréhension, certains étant même étayés par des illustrations afin de mieux en cerner le sens», a-t-il fait valoir. Ce dictionnaire de 500 pages relate également l'évolution chronologique des écoles et mouvements artistiques jusqu'à l'époque contemporaine, tout en abordant les techniques et les outils utilisés dans les différents arts. Les célébrités des arts plastiques universels sont aussi évoquées dans cet ouvrage, qui se veut «un instrument pédagogique avant tout», offrant «une introduction stimulante qui donnerait envie d'aller plus loin aux néophytes et attiserait davantage la curiosité des spécialistes du domaine», a souligné l'auteur. Plusieurs publications à caractère pédagogique ont été déjà éditées sous la plume de Nasr-Eddine Bentayeb, dont un dictionnaire des arts plastiques et des livres sur l'histoire de l'art et le mouvement impressionniste. Dans ses écrits, l'auteur accorde une attention particulière à la peinture algérienne contemporaine et au patrimoine rupestre du pays. Son association «Le Libre Pinceau» est investie, depuis sa création en 2001 à Oran, dans la formation des jeunes talents et l'organisation d'un salon national annuel de la peinture des enfants.