Moudhekiret Maïz au TR d’Annaba : Humour et perspicacité

La pièce Moudhekiret Maïz (mémoires de chèvre), nouveau monologue de l’artiste Hamid Gouri, a réussi à conquérir le public annabi, lors de sa présentation mardi soir au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi. Dans ce nouveau one-man-show, l’artiste aborde, sur un ton humoristique, le quotidien lourd d’un citoyen troublé par les tracas de ses rapports infortunés avec l’argent, le pouvoir et l’amour. Écrit et interprété par Hamid Gouri, le monologue a été produit par la coopérative El-Besma d’Annaba, en prévision du mois béni de Ramadhan. Les soirées ramadanesques du théâtre Azzedine-Medjoubi ont été ouvertes lundi soir par la pièce Rabi’e Ensa (printemps des femmes), mise en scène par Moulay Meliani Mohamed-Mourad sur un texte du jeune Mohamed Rami et une scénographie d’Aïssa Chouat. L’œuvre traite des rêves d’une femme et de sa quête interminable de sécurité, de quiétude et de bonheur. Le programme d’animation du théâtre d’Annaba propose aux adeptes du père des arts lors des prochaines soirées plusieurs œuvres, dont Bidoun Anouane, de la coopérative Atelier (Oran), Dja yassaâ wader tessaâ (Alger), El-Ousbou el-akhr (Oran) et Echakikatane (Tébessa).