Animation culturelle et artistique ramdanesque à Oran : Il y en a pour tous les goûts

Comme à l’accoutumée, le mois de ramadan apporte avec lui son lot de spiritualité, solidarité, culture et rythme le soir. En effet, de nombreux organismes publics et privés et associations organisent des activités tout au long du mois sacré. L’Office National de la Culture et de l’Information (ONCI) est en tête des organisateurs avec des programmes riches et variés, dédiés aux enfants et aux adultes qui répondent à tous les goûts (chants religieux, chanson andalouse, variété algérienne moderne, spectacles humoristiques, pièces théâtrales pour enfants et des projections cinématographiques).

Ainsi, pendant la première quinzaine du mois, la salle de cinéma Es Saâda (ex-Colisée) abritera des représentations théâtrales pour enfants. À l’affiche «kabkab zineb» du groupe Badi d’Alger, mis en scène par Yassa Salim, «Zahrat El Ikhla» de l’association Thouraya de la wilaya de Tiaret et dont la mise en scène est signée Abdelsamad Amine, «La tayas» de l’association Sawt El Khachaba Lil Masrah de la wila de Saïda. Pour l’animation artistique, l’ONCI a opté pour la salle de cinéma El Maghreb (ex-Régent) pour tenir ses activités. Son programme de la première semaine comprend des soirées musicales de plusieurs genres et styles musicaux qui seront animées par des anciennes et nouvelles figures de la scène artistique, entre autres, Saber EL Houari, Maâti El Hadj, Noura Guenaoua, Cheb Anouar, Hichem Adda, la troupe Zaryab, Mohamed Adama, la troupe Nasim El Andalous, Khadija Salhi, Baroudi Benkhada et la troupe Al Nahda, Celia, Rym Hakiki et le Monchid Djelloul. D’autres institutions publiques à l’exemple des maisons de jeunes et de la culture ont élaboré un programme assez varié à l’occasion du mois de ramadan destiné en particulier aux résidents des cités universitaires et établissements à caractère social, ce qui va permettre à ces derniers de rompre, ne serait ce que pendant un mois, avec la routine et l’oisiveté. Le quatrième art, à son tour, se taille une bonne part de l’animation culturelle ramadanesque. Le one-man-show à succès "Metzeouedj fi otla" (un mari en vacances), à l'affiche, revient pendant ce mois au Théâtre régional d'Oran "Abdelkader Alloula" (TRO) pour une soirée de solidarité dont la recette sera utilisée pour l’achat de vêtements de l’aïd au profit des enfants nécessiteux. Le spectacle est organisé par le groupe bénévole "Khayr Echabab" et sera joué le 25 mai. À l’occasion du mois sacré, le TRO d’Oran a décidé de soutenir les associations et coopératives locales théâtrales. Dans ce cadre, l’association culturelle des jeunes «Merdjajou» présentera sa pièce «Habil El Soltane» au public oranais au théâtre régional. Quant aux soirées organisées par des boites privées spécialisées dans l’événementiel, l’esplanade de l’hôtel Le Meridien accueille «The Lounge Ramdane». Un espace dédié à l’animation clubbing, comédie-show, karaoké. Le grand humoriste Abdelkader Secteur se produit aussi ce mois avec un nouveau spectacle et donne rendez vous à son public le 25 mai à l'hôtel Le Méridien d'Oran. L’hôtel Four-Point à son tour accueille pendant tout le mois, Layali Wahrane avec la participation des groupes et artistes de la variété moderne principalement du style occidental.

Amel Saher