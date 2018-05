D’Art Zmen au musée national des antiquités : Carrefour des arts

Une nouvelle expérience d’animations artistiques de l’espace muséal a été initiée, à la faveur du mois de Ramadhan, au musée national des Antiquités et des Arts islamiques.

Le site-musée accueille des spectacles artistiques et des espaces de détente tout en ouvrant son espace d’exposition aux visiteurs. Tout cela dans une ambiance conviviale où les efforts sont conjugués pour un meilleur accueil.

Baptisée "D’Art Zmen" cette initiative, fruit de la collaboration entre le musée national des antiquités et des arts islamiques et l’opérateur événementiel «Phoenix Agency», vise à revivifier le musée pendant les soirées de Ramadan, offrir un lieu de détente, dans un cadre original, tout en garantissant des visites guidées et gratuites du musée et différentes expositions qui s’y tiendront durant tout le mois sacré.

Initié par de jeunes nouvellement diplômés de l’école supérieure des affaires, «D’Art Zmen» est un concept de veillées ramadanesques qui a été adopté par le plus ancien musée d’Afrique et ce, depuis le 20 mai dernier.

À cette occasion, les jardins du musée et sa cour intérieure ont été aménagés dans une ambiance féerique en espace «Lounge» où on peut siroter son thé ; un espace où se produisent des artistes d’horizons différents allant du slam, jazz, blues, châabi, andalousie... Un concept qui plait au public qui se fait une joie de suivre les guides du musée et assister à des défilés de mode dédiés à l’habit féminin variant entre le traditionnel et moderne. Karakache Chahinez, la co-fondatrice de la nouvelle agence Phoenix Agency avec Fares Temmache et Kossaila Mekkiri, nous explique que son objectif est de pouvoir organiser des évènements tels que «D’Art Zmen».

Ce nom, à double connotation, composé de jeu de mots, diffère entre son orthographe et sa prononciation et signifie «la maison d’autrefois». Cette espace demeure en réalité un carrefour de tous les arts : «Nous faisons la promotion d’artistes musiciens amateurs ou des artistes peintres, sculpteurs», précise-t-elle. Dans cette optique, elle explique : «Nous proposons à notre clientèle des soirées animées par des artistes amateurs, des accès gratuits au musée. Nous avons deux pavillons dont le pavillon des antiquités et celui des arts islamiques ». Des groupes de visiteurs assez nombreux ont été rencontrés sur place, un nombre très rarement atteint habituellement pour un musée de la capitale.

À peine inauguré, les visiteurs de cet espace convivial estiment que l’évènement est une «réussite». Une perspective qui entre dans le cadre de la politique du ministère de la Culture visant à dynamiser les musées nationaux pendant les soirées de Ramadan et durant tout l’été en favorisant les partenariats avec les opérateurs privés. «Octroyer une animation artistique, un espace inouïe, ouvrir les musées jusqu’à une heure très tardive et proposer des visites guidées gratuites sont un bon moyen de réconcilier le public avec les musées», estiment des visiteurs enchantés de voir une initiative d’une telle dimension. Pour la soirée du mardi dernier, Billel Atafi a animé la soirée avec un répertoire diversifié. Sur place nous avons eu l’honneur de rencontrer l’artiste Sneak, alias Ahmed Amine Aïtouche.

Un jeune artiste qui a exposé près d’une quinzaine de ses chefs-d’œuvre.

Des créations uniques de formes géométriques et tracés calligraphiques s’allient pour fondre les unes dans les autres et composer des fresques vibrantes de poésie. Par ailleurs, si vous êtes amateurs d’art à la recherche d’un endroit féérique et convivial, intrigué de découverte et de divertissement… ne cherchez plus ! «D’art Zmen» rassemble tout ce qu’il vous faut et bien plus encore. Le tapis rouge vous sera déroulé à partir de 22 heures chaque soir, et ce, jusqu’à la nuit du doute de l’«Aïd el Fitr».

Des guides vous accueilleront et vous feront découvrir le musée, avant de vous laisser aux mains de belles et élégantes hôtesses, habillées de tenues traditionnelles, qui vous conduiront au «lounge» où l’ambiance est assurée le tout dans un cadre mythique.

Sihem Oubraham