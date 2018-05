Nouvelles de Tizi Ouzou, En prévision de la saison estivale : Caravane de sensibilisation sur les dangers de l’ete

Page animée par Belkacem Adrar

Une caravane de sensibilisation sur les dangers des feux de forêts, les accidents de la circulation et les noyades sera lancée à partir d’aujourd’hui, à Tizi-Ouzou, par la direction locale de la Protection civile, a annoncée la cellule de communication de cette dernière.

Cette caravane de sensibilisation sillonnera, selon la même source, les villages des communes de la wilaya, dont Draa El Mizan, Ait Yahia Moussa, Azazga, Yakouren, Tigzirt, Timizart, Ain El Hammam, Ait Yahia, Ath Douala, Ath Mahmoud, Azeffoun, Ath Chaffaa, Ouadhias, Larbaa Nath Irathen et Ait Aggoucha. D’autres localités aussi seront sillonnées par cette caravane dont le coup de lancement a été donné au courant de la semaine dernière par le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali. Chaque année, particulièrement en été, des centaines d'hectares de forets sont ravagés par les feux causant d'énormes dégâts sur le patrimoine et la biodiversité, a souligné la direction de la Protection civile dans son communiqué.

«Ce fléau commun à toutes les localités de la wilaya, ayant déjà engendré des pertes en vies humaines, constitue une menace réelle et permanente sur les populations et les biens, au même titre que les accidents de la circulation et les noyades», a expliqué la même source. Outre les actions de prévention qui contribuent d'une manière significative à la réduction des risques et des dégâts occasionnés, l'information et la sensibilisation du citoyen sur le comportement et la conduite à tenir, avant, pendant et après le sinistre, demeurent, selon toujours la direction de la Protection civile, l'une des meilleurs actions à entreprendre pour l'implication de la population d'une manière efficace et la promotion de la culture du risque dans la société. En plus des agents de la Protection civile, ceux de la Conservation des forêts feront aussi partie de cette caravane qui sillonnera l’ensemble des localités de la wilaya pour sensibiliser les citoyens sur les dangers mais aussi sur les actions préventives à entreprendre pour éviter le déclenchement des incendies qui détruisent chaque année des milliers d’hectares de couverts végétaux et autant d’arbres fruitiers, particulièrement des oliviers et figuiers. La wilaya de Tizi-Ouzou, faut-il le rappeler, a enregistré durant la saison estivale dernière plusieurs dizaines d’incendies ravageurs ayant causé la mort d’un citoyen dans la commune d’Aït Yahia Moussa, la destruction d’un important patrimoine forestier et d’anciennes habitations ; des dégâts évalués à plus de 241 millions de dinars.

Selon la commission ad-hoc de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou, quelques 2.261 personnes ont subi des sinistres causés par ces feux de forêts qui ont également causé la destruction de 79 habitations, 21 autres biens, notamment les étables et hangars, 125 unités de meubles, de quelques 90.635 oliviers, et 40 hectares de céréaliculture.

Le préjudice de l’élevage avait consisté en la perte de 27.330 sujets de volailles, 31 ovins, 02 bovins, 2203 ruches pleines et 394 ruches vides.

Les communes lourdement affectées étant Ait Yahia Moussa où on déplorait le décès d'un homme et 17 blessés, Ifigha, Draa El Mizan, Ait Yahia Moussa, Larbaa Nath Irathen, Mekla et Iflissen.

-----------------//////////////////////

Gaz et électricité

Les agences ouvrent en SOIRÉE

La direction de Distribution du gaz et électricité de Tizi-Ouzou a mis en place un dispositif pour le mois du Ramadhan dans le but de répondre efficacement et avec célérité aux préoccupations de sa clientèle.

Dans un communiqué rendu publique, la direction de Distribution du gaz et d’électricité de Tizi-Ouzou a annoncé qu’en prévision du mois sacré et afin de satisfaire au mieux sa clientèle, elle a décidé de mettre en place une nouvelle organisation consistant en la prolongation des horaires du travail de toutes ses agences de 21 heures à minuit, tous les jours ouvrables tout au long de ce mois et le renforcement et mobilisation des équipes d’intervention 24/24h pour prendre en charge toutes les préoccupations des clients. Cette nouvelle organisation spéciale Ramadhan comporte aussi une série de séances de sensibilisation et de rationalisation de l’énergie électrique qui seront animées par les employés de l’entreprise au niveau du centre d’alphabétisation, des mosquées et la radio locale. Cette dernière a également mis à la disposition de ses clients deux lignes téléphoniques, à savoir 026.19.01.01 et 026.19.02.02, pour appeler H/24 les services de dépannage de l’entreprise et lui signaler toutes anomalies, aussi bien dans les installations électriques et gazières. Il faut rappeler qu’une brigade de sensibilisation sur la rationalisation de la consommation de l’énergie qui a été lancée récemment continue toujours de sillonner les villages et localités de la wilaya pour orienter et conseiller les clients sur les dispositions à prendre pour l’utilisation rationnelle de l’électricité et du gaz, les sensibiliser aux accidents domestiques et aux risques liés à la mauvaise utilisation de l’énergie, vérifier la conformité des installation intérieure et extérieure pour une meilleure sécurité d’alimentation, mais aussi écouter et assister le citoyen. Les agents mobilisés dans le cadre de cette campagne sont, selon la direction, «assermentés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur». Cette campagne ciblera l’ensemble des clients de la Direction de distribution de l’électricité et gaz de Tizi-Ouzou, à savoir les foyers, les industriels, les commerçants et les artisans.

Cette initiative est des plus louables surtout en cette période d’avant début de la saison des fortes chaleurs durant lesquelles la consommation électrique explose en raison de l’utilisation excessive de la climatisation et autres matériels de ventilation pour atténuer, un tant soit peu, les grosses chaleurs. À noter que cette utilisation, si elle n’est pas contrôlée, impacte sérieusement sur la facture de l’électricité.

-----------------//////////////////////

Soirées ramadhanesques

Un programme d’animation riche et varié

La direction de la Culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, a concocté unriche programme d’animation des soirées ramadanesques avec des spectacles de chants, humouristique, du théâtre, du cinéma et des chants religieux (el madih), apprend-on de cette direction. Ce programme commencera le 19 mai et prendra fin le 13 juin 2018, au niveau des différents établissements culturels et des localités de la wilaya, a indiqué la même source, en soulignant que cette animation ramadhanesque est organisée en collaboration avec les établissements sous tutelles de la direction locale de la Culture, à savoir la maison de la culture Mouloud Mammeri et son annexe d’Azazga, le théâtre régional Kateb-Yacine, le centre culturel Matoub Lounes de Ain El Hammam, la cinémathèque et la bibliothèque principale de lecture publique. Le théâtre régional Kateb Yacine proposera, à partir du 19 du mois courant, aux amoureux du quatrième art, prés de 25 représentations théâtrales, de musique andalouse, humoristiques et autres qui seront présentées par plusieurs troupes théâtrales, des humoristes et musiciens, selon le programme rendu public.

Concernant l’animation artistique, celle-ci sera assurée par plusieurs dizaines de chanteurs et artistes au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri et son annexe d’Azazga et le centre culturel Maroub Lounes d’Ain El Hammam, qui sont aussi appelés à abriter d’autres activités théâtrales et humoristiques tout au long de ces soirées du Ramadan. Le coup de starter de ces soirées sera donné ce samedi à 22h au théâtre régional Kateb Yacine qui accueillera la chanteuse Lamia Ait Amara pour animer un spectacle artistique intitulé Mes origines, et ce, également dans le cadre de la clôture du mois du patrimoine. En plus du chant et du théâtre, dans ce riche programme de la direction de la Culture des projections cinématographiques au niveau de la cinémathèque de la ville des Genêts permettront ainsi aux amoureux du septième art de passer leurs soirées devant le grand écran et de revoir de chefs-d’œuvres du cinéma, aussi bien nationaux qu’internationaux. Même la bibliothèque principale de lecture publique de la ville de Tizi-Ouzou est mobilisée pour ces soirées ramadhanesque. Pour l’instant, deux rencontres littéraires avec l’écrivaine Laila Hammoutene (23 mai) et l’écrivain Nadjib Stambouli (02 juin) sont programmées en soirée au niveau de cet établissement dédié aux livres et la lecture.

-----------------//////////////////////

RAMADHAN

Dispositif de sécurité renforcé

La Sûreté de Wilaya de Tizi-Ouzou (SWTO), à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, a mis en place un dispositif de sécurité, pour parer à toute forme d’atteinte à la sécurité et à la tranquillité des personnes, ont annoncé hier des responsables de cette institution dans une conférence de presse.

D’ores et déjà des mesures sont prises sur le terrain pour assurer la sécurité des citoyens, tant la journée qu’en soirée. Entre autres mesures prises dans ce sens, les conférenciers ont cité le déploiement des forces de Police de manière à couvrir en permanence l’ensemble des secteurs et assurer la sécurité sur le terrain, la prévention des actes de délinquance par la multiplication des patrouilles pédestres et motorisées, la sécurisation des lieux de regroupement des citoyens, avec une attention particulière qui sera accordée aux marchés, stations de voyageurs, soirées culturelles et les lieux de cultes.

Ce plan de sécurisation de la ville et des autres localités de la wilaya de Tizi-Ouzou en ce mois de ramadhan prévoit la mise en place d’un dispositif de régulation du trafic automobile avec pour objectif de sensibiliser les usagers de la route et lutter contre les infractions causant des accidents souvent enregistrés à l’approche de l’heure de la rupture du jeûne.

-----------------//////////////////////

«Iftar» Collecti fpour les usagers de la route

A l’occasion du mois sacré de Ramadhan, la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou (SW-TO) organisera, chaque samedi, et tout au long du mois, une opération de distribution de repas chauds pour les usagers de la route, au niveau de la tente dressée pour la circonstance à proximité du siège de l’Unité de maintien de l’ordre de Boukhalfa, entrée ouest du chef-lieu de commune de Tizi-Ouzou, apprend-on de la cellule de communication de la SW-TO. Cette louable initiative, cinquième du genre, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du directeur général de la Sûreté Nationale, le général Major Abdelghani Hamel, «portant sur la nécessité de renforcer l’action de prévention routière et des valeurs de solidarité entre les membres de la Sûreté Nationale et les différentes franges de la société, particulièrement durant le mois sacré de ramadhan», a indiqué la même source.