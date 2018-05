Stabilité des prix : « Pourvu que ça dure ! »

Contrairement aux années précédentes, la première semaine du mois de ramadan a connu une mercuriale plutôt clémente. «pourvu que ça dure», espère un père de famille». La folie des prix à laquelle nous ont habitués les commerçants à chaque entame du mois sacré n’a pas eu lieu cette année. A la rue des Aurès, l’un des principaux baromètres du commerce des fruits et légumes à Oran, les prix affichés sur les étals des détaillants sont qualifiés «d’abordables» par une bonne partie des clients, à l’exception de quelques fruits de saison dont les prix ne sont pas encore accessibles aux petites bourses. Ainsi, le poivron a été cédé, avant-hier mardi, à 80 Da le kilo, idem pour la pomme de terre qui a affiché des prix à la baisse allant de 60 à 55 Da le kg. La salade verte a été vendue à 50 Da/le kilo alors qu’elle se négociait, la veille du ramadan, à 60Da. Les navets, quant à eux, leur prix est resté stable oscillant entre 80 et 90 Da, de même pour la tomate dont le prix n’est pas descendu au-dessous de 130 Da, et dans d’autres marchés elle est proposée jusqu’à 150Da. Les haricots verts et l’oignon sont cédés depuis quelques jours, successivement, à 200 et 90 Da/ kg. Si cette stabilité dans les prix observée durant cette première semaine du ramadan semble rassurer les consommateurs, ces derniers craignent, toutefois, d’être pris de vitesse par une flambée dans les prochains jours. Raison pour laquelle de nombreux ménages ont préféré s’approvisionner en quantités de légumes suffisantes pour quelques jours en recourant à la congélation. «Il est vrai que les prix sont plutôt abordables, mais honnêtement, moi je ne fais pas confiance aux commerçants. A tout moment, les prix risquent de s’envoler ! Alors, mieux vaut prendre ses précautions. Personnellement, j’ai acheté quelques kilos de plus d’haricots verts, de tomates et de poivrons», confie Mme Nassima, une maman de quatre enfants. Mêmes propos tenus par M. Djilali, que nous avons rencontré au marché la Bastille : «Pour le moment, el hamdoullah, pourvu que ça dure. Il faut dire que cette année la pluie a été généreuse et la récolte aussi. Rahmet rabi ! Certes les prix n’ont pas connu une hausse en ce début de ramadan, mais n’ont pas baissé non plus. J’espère que dans les prochains jours, les prix des légumes de base seront davantage cléments et accessibles à toutes les bourses.»

Amel Saher