Béchar : 38.900 tonnes de déchets en 2017

Mis en service depuis 2017, année au cours de laquelle il aura reçu 38.900 tonnes de déchets mensuellement, le Centre d’Enfouissement Technique de Béchar, bien opérationnel, envisage d’augmenter, en 2018, la réception des déchets provenant de deux communes de Béchar et Kénadsa, et qui est estimée à 74.900 tonnes. S’étalant sur une superficie de plus de 10 hectares, cette structure reçoit des déchets ménagers et assimilés, essentiellement composés de fer, d’aluminium, de carton et de plastique, et qui, pour l’instant, sont traités manuellement au niveau de chaque casier, en attendant leur recyclage, nécessitant un énorme investissement. Une opération qui serait davantage facilitée par la mise en place d’un premier traitement des déchets ménagers, au niveau des quartiers de la ville, et ce, grâce à des caissons réservés aux différents déchets jetés par les foyers, comme c’est d’ailleurs le cas dans bien d’autres régions du pays, et à laquelle devrait prendre également part la société civile, par le biais d’une sensibilisation de tous les citoyens à cette entreprise et pour une préservation de la propreté des villes. Par ailleurs, et dans un même contexte, une station de surveillance de l’environnement, dotée de matériels et équipements modernes, répondant aux normes internationales, permettra, grâce à son laboratoire, de procéder à une analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau, du sol et de l’air. La mise en service de cette nouvelle station est prévue dans quelques mois. Ramdane Bezza