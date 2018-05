Collecte d’ordures : Dépassée, Netcom fait appel au civisme

Depuis quelques jours, soit l’arrivée du mois de Ramadhan, certains quartiers de la capitale offrent un décor de désolation, au vu des sacs et détritus qui s’entassent.

La capitale est devenue le théâtre de dépôts sauvages d’ordures ménagères et autres déchets à toute heure de la journée. Une virée dans la capitale montre l’ampleur de cette réalité. Des bacs à ordures parsemant les rues n’arrivent pas à contenir les tonnes de déchets jetés par le citoyen. Les gros tas d’immondices qu’il est devenu habituel de rencontrer dans divers endroits des quartiers populaires de la ville se sont multipliés en ce mois de Ramadhan et sont on ne peut plus préoccupants quand on sait les sérieux dangers qu’ils représentent pour la santé publique. La responsable de la communication et du développement à Netcom, Nassima Yakoubi, l’impute aux «actes d’incivisme» de citoyens peu respectueux des horaires d’enlèvement des ordures ménagères par les services de nettoiement fixés de 18h à 22h. «Sortir ses poubelles en pleine journée, abandonner ses déchets dans des jardins publics, s’en débarrasser à travers la fenêtre de son véhicule… sont autant de pratiques condamnables. À Alger, nos camions font plusieurs tournées par jour dans les différents quartiers, et, pourtant, nous n’arrivons pas à un niveau appréciable de propreté», dit la responsable de Netcom, qui informe que «l’établissement a établi un programme spécial pour le mois de Ramadhan, en renforçant le nombre de passages qui passe de 250 voyages/jour à 500 voyages/jour pendant Ramadhan. Néanmoins, et malgré tous ces efforts, nos services se trouvent confrontés à des problèmes énormes vu le non-respect des horaires de sortie des sacs-poubelles qui sont fixés de 18h à 22h. Alors, nos camions travaillent sans cesse jour et nuit, ajoutons à cela, la nature des déchets jetés, due au gaspillage alimentaire».



30% de plus par rapport à une journée ordinaire



«Les déchets ménagers collectés par l'entreprise Netcom au niveau de 26 communes depuis le début du Ramadhan ont atteint 21.500 tonnes, soit une hausse de 30 à 40% par rapport aux autres périodes de l'année», a indiqué la responsable de la communication et du développement à Netcom, Nassima Yakoubi. «2.000 tonnes de déchets ménagers sont collectées au quotidien durant Ramadhan, soit une hausse de 500 tonnes par rapport aux autres jours de l'année.» En vue de pallier cette situation, Mme Yakoubi a rappelé les mesures prises pour améliorer la gestion de la collecte des déchets et le nettoiement des chaussées et voies publiques, surtout qu'il s'agit, selon elle, de résidus organiques dont la dégradation rapide est à l'origine d'odeurs nauséabondes».

Première mesure d’une série d’initiatives, la communication ! Sans répit et comme de coutume à pareille période de l’année, Netcom ira au-devant du citoyen, pour l’inciter un tant soit peu au respect des horaires de sortie des déchets.

Des campagnes de sensibilisation a l'égard des citoyens sont en cours d'exécution, avec la distribution des affiches et dépliants à cet effet, et pour éviter tout dépôt anarchique de pain au niveau de la voie publique, 250 bacs blancs ont été installés. L’établissement Netcom va s’astreindre à récupérer le pain jeté, en cette période de Ramadhan, que les éboueurs achemineront vers le site du lieudit Megtaâ Kheïra. Autres problèmes que rencontre l’établissement Netcom, celui-ci n’a pas cessé d’enregistrer de la «casse» que l’on estime à 50%, perpétrée contre son parc de bacs entreposés çà et là. Sachant qu’un bac à ordures coûte à la collectivité 50.000 DA, la détérioration de ces accessoires nécessaires cause un préjudice financier considérable, eu égard aux frais de maintenance qui sont prélevés sur la trésorerie de l’établissement. «De la sorte, nous faisons appel au civisme du citoyen pour endiguer ce genre d’écarts. Par ailleurs, deux brigades de contrôle et d’inspection opérationnelles, de jour comme de nuit, consigneront d’éventuelles lacunes qu’elles devront signaler à la cellule de permanence qui est chargée de tenir un carnet de bord des missions des unités hygiène urbaine et unité de soutien», a ajouté notre interlocutrice.

Farida Larbi