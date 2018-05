Conférence internationale sur le forum politique de Boulogne : M. Hadjar en France

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, prend part mercredi à la conférence internationale sur le forum politique de Boulogne qui se tient à Paris (France) depuis hier avec la participation des ministres de l'espace européen de l'Enseignement supérieur, des décideurs politiques, des organisations internationales ainsi que des experts, indique un communiqué de ce ministère. La principale thématique abordée durant cette rencontre porte sur le rôle de l'enseignement supérieur dans une société en évolution, selon la même source qui précise que cette conférence "intervient dans un contexte particulier où les universités dans le monde entier font face aux implications de l'internationalisation et la mondialisation de l'enseignement supérieur, aux changements sociétaux, aux nouvelles formes de connaissances et aux problèmes majeurs de la massification de l'enseignement supérieur". "Face à tous ces défis, le forum de Boulogne lance ce dialogue en réunissant 48 ministres de l'espace européen de l'enseignement supérieur, des décideurs politiques de premier ordre, des organisations internationales ainsi que des experts, afin de comprendre et partager leurs expériences respectives en vue d'apporter des réponses communes au défis futurs", ajoute la même source. Ce forum envisage aussi de mettre en place un groupe de travail mondial pour la période 2018-2020 en vue d'organiser deux séminaires mondiaux d'apprentissage par les pairs sur l'enseignement supérieur inclus et le rôle social et civique en université. Au cours de cette conférence, M. Hadjar interviendra au niveau d'une table-ronde consacrée au thème "élargir l'accès et assurer le succès pour tous de l'enseignement supérieur" pour présenter l'expérience algérienne et les nombreuses réalisations enregistrées dans le pays.