Assemblées de la BAD : M. Raouya en Corée du Sud

Le ministre des Finances Abderrahmane Raouya, a pris part hier à la cérémonie d’ouverture officielle des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), ainsi qu’aux différentes réunions statutaires de cette institution qui se déroulent du 21 au 25 mai courant en Corée du Sud, a indiqué un communiqué du ministère.

La cérémonie d’ouverture de ces Assemblées s’est tenue au Centre des expositions et Conventions de la ville de Busan, sous le haut patronage du Président de la République de Corée Moon Jae-In, qui est intervenu par vidéoconférence. Ainsi, elle a connu une importante représentation comprenant des Chefs de gouvernements du Rwanda, le vice-Premier ministre de la République de Corée, du Président du Groupe de la Banque Mondiale M. Jim Yong KIM, de M. Akinwumi ADESINA, Président du Groupe de la BAD, des Gouverneurs, des dirigeants d’institutions internationales et régionales, des ONG, des Chefs d’entreprises, des membres des Conseils d’administration, la Direction et les membres du personnel de la BAD. La cérémonie d’ouverture, s’en est suivie la 1ère session des Conseils des Gouverneurs à laquelle a pris part M. Raouya, dédiée à l’examen des activités de la BAD et de ses filiales, notamment l’adoption des rapports annuels des activités financières comme présentés dans le rapport du Comité Directeur mixte, dont l’Algérie a participé en tant que membre, ajoute la même source. M. Raouya a également participé à un Atelier de haut niveau intitulé "Accélérer l’industrialisation de l’Afrique Vision, Expériences et enseignements ", auquel un accent particulier a été mis sur le partage d’expériences pour tirer profit des opportunités émergentes dans les pays nouvellement industrialisés.