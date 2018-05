Hadj-Omra : empreinte génétique et photo biométrique sur les visas : Les Algériens non concernés

Le responsable du bureau d'information de l'ambassade du Royaume d'Arabie saoudite à Alger, Machaal Al Chamri, a affirmé que les citoyens algériens n'étaient pas concernés par le système d'empreinte génétique et de la photo d'identité biométrique sur le visa du hadj et de la omra. Le système d'empreinte génétique et de la photo d'identité biométrique sur les visas du hadj et de la omra «n'est pas à l'ordre du jour», a déclaré le responsable saoudien à l'APS, soulignant que le communiqué publié par l'ambassade d'Arabie saoudite «n'en fait pas mention». Il a ajouté, à ce propos, que les services de l'ambassade «n'ont pas reçu jusque-là aucune instruction pour imposer ce système biométrique aux hadjis ou les concernés par la saison du hadj de cette année en Algérie».

Le Royaume d'Arabie saoudite recourt au système d'empreinte génétique et de la photo biométrique sur les visas du hadj et de la omra pour les citoyens de plusieurs pays arabes et islamiques, et œuvre à sa généralisation et à son élargissement à tous les autres États.