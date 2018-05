Communication sécuritaire : Sensibiliser à travers des messages préventifs

Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le général major Abdelghani Hamel, a présidé, hier, à l'Ecole supérieure de police Ali-Tounsi de Châteauneuf, l'ouverture du séminaire national sur la communication sécuritaire et son rôle dans le développement de la sensibilisation sécuritaire.

Dans son allocution d'ouverture, le DGSN a salué les efforts fournis par les différents médias nationaux, notamment audiovisuels, écrits et électroniques activant dans le champ médiatique sécuritaire, notamment dans leur action de sensibilisation, et le message préventif qu'ils transmettent à la société afin de garantir sa sécurité et sa quiétude. Selon lui, l'évolution qu'a connue la DGSN en matière de communication institutionnelle n'aurait pas pu se concrétiser sans l'engagement de la famille des médias dans le domaine du traitement de l'information sécuritaire, sans oublier le soutien solide et constant de tous les journalistes qui accompagnent les efforts de la cellule de communication de la Direction générale de la sûreté nationale. S'adressant une fois de plus aux représentants des médias, le général major Abdelghani Hamel rendra un vibrant hommage à la presse nationale en soulignant que les efforts des journalistes se poursuivent avec la « même détermination et la même persévérance afin de faire parvenir un message noble au citoyen qui a le droit d'être informé». Il ajoutera qu' «il reste énormément à faire dans ce domaine, à savoir, la communication». Pour le premier responsable de la Police algérienne, le séminaire national sur la communication sécuritaire se veut l'un des mécanismes de la communication institutionnelle. Abdelghani Hamel indiquera à l'occasion que la DGSN « s'engage à être à la disposition de la presse nationale afin de continuer à l'alimenter en matière d'information sécuritaire dans le cadre du renforcement de la relation entre le citoyen et la police». «Pour consolider davantage cette relation, il faut créer une cohérence entre les agents de la police et les acteurs du monde de la presse en Algérie, une condition sine qua non pour la réussite de n'importe quelle activité, particulièrement si celle-ci est enregistrée au service de la nation et de la sécurité nationale», a précisé le DGSN. Dans le même ordre d'idées, le général major Abdelghani Hamel annoncera que son institution «accompagnera continuellement tous les efforts consentis dans le domaine de la communication, notamment à travers les moyens et les programmes mis sur pied et le développement du système de communication au sein du service de la police». Il dira également que «la DGSN accorde une forte importance à tout ce qui apporte une amélioration aux compétences mais aussi aux capacités de communication avec toutes les couches de la société». Evoquant, par ailleurs, la disponibilité de la communication et de l'information, le DGSN a déclaré que «le silence n'a pas sa place dans le monde actuel, ce dernier ouvre automatiquement la porte aux spéculations et aux fausses informations».

Selon lui, «le monde actuel ne reconnaît pas le concept traditionnel du cyberespace, et donc il est devenu primordial de communiquer et évoquer par la même occasion les cellules de veille et leur rôle dans la transmission de l'information en temps réel». Pour sa part, le contrôleur de police Djillali Boudalia a mis en avant les réalisations et les avancées qu'a enregistrées la DGSN en matière de développement de la communication institutionnelle mais aussi externe. Il évoquera également le bon relationnel qui lie le corps constitué de la police à la presse nationale. L'intervention du DGSN a été suivie par la communication du professeur à l'université d'Alger, M. Mohamed Hadeer, intitulée les «fausses nouvelles sur les sites de réseaux sociaux», et dans laquelle il a souligné les vastes réseaux sociaux qui existent dans le monde et leur impact sur l'opinion publique. Par ailleurs, les membres et cadres de la Cellule de communication de la DGSN ont saisi l'occasion pour honorer Abdelghani Hamel pour ses efforts visant à soutenir la communication sécuritaire au sein de la DGSN et à renforcer les liens de la police avec toutes les couches de la société.

Mohamed Mendaci