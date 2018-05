Croissant-Rouge Algérien : 350.000 familles démunies recensées

S’inscrivant dans sa démarche humanitaire et caritative en cette période du mois béni du Ramadhan, le Croissant-Rouge algérien multiplie les actions sur le terrain en se rapprochant des franges les plus démunies de la population. Dans cette optique, sa présidente a déclaré dimanche dernier que son organisme a recensé à ce jour un total de 350.000 familles nécessiteuses à travers le pays. Partant de là, Mme Saïda Benhabilès a insisté sur l’importance d’établir un fichier national pour une meilleure prise en charge de cette catégorie. «Une meilleure prise en charge de cette catégorie sociale fragile nécessite l’élaboration de ce fichier national qui permettra au Croissant-Rouge algérien, ainsi qu’aux différentes organisations caritatives, de mieux coordonner les efforts afin de venir en aide aux personnes démunies», selon Mme Saïda Benhabilès.

«Un tel fichier est, selon la présidente du CRA, un gage de transparence, qui permettra assurément de mieux organiser l’action humanitaire, de rationaliser les moyens et ressources limitées du CRA, pour une bonne gestion des œuvres de solidarité sociales.» A cet effet, Mme Benhabilès précisera que pour ce mois de Ramadhan, «le Croissant-Rouge algérien poursuivra avec sérénité ses activités de solidarité et d’aide aux personnes démunies et aux familles nécessiteuses, des programmes qui ne s’arrêteront pas à des circonstances religieuses», mais qui devront, selon la présidente, se poursuivre tout au long de l’année afin d’assurer une continuité et une coordination des activités de solidarité et d’entraide.

Dans ce sillage, la présidente du CRA n’a pas manqué de rappeler que les activités de solidarité dépendront des donations et apports des différents partenaires du CRA. Des donations, qui «en l’absence d’une subvention d’Etat», ne faciliteront pas la prise en charge d’un plus grand nombre de familles nécessiteuses, précise-t-elle. Dans ce sillage, Mme Benhabilès a rappelé aux donateurs et partenaires du Croissant-Rouge algérien, ainsi qu’à tous les donateurs généreux, l’importance du fait que la solidarité ne doit pas être «conjoncturelle», ou limitée au contexte de fêtes religieuses. La sensibilisation et l’appel à la charité est, dans l’esprit de la présidente du CRA, un travail qui se fait dans la continuité, et surtout, dans «le respect de la dignité des personnes nécessiteuses». Mme Benhabilès a exprimé, au passage, l’ambition de voir le nombre de bénéficiaires dépasser les 100.000 familles. «Nous avons à peu près réussi, l’année passée, à prendre en charge un grand nombre de personnes dans le besoin et ce, en collaboration avec les différents partenaires». Cette collaboration a permis à cet organisme de poursuivre sa noble mission humanitaire et de réaffirmer son engagement indéfectible aux côtés de différentes catégories sociales. Un engagement qui illustre aussi les immenses efforts de l’Etat qui associe la société civile dans la lutte contre la pauvreté et l’aide aux nécessiteux où qu’ils soient à travers le territoire national.

Tahar Kaidi