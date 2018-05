Actions de solidarité durant le mois de Ramadhan : Dans les meilleures conditions

Vers la révision du mode de distribution de des aides sociales.

Dans le cadre du suivi des mesures prises suite aux orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, a présidé cette semaine, au siège de son département, une «réunion de coordination avec l’ensemble des directeurs généraux et les cadres du ministère pour s’enquérir d’un certain nombre de dossiers. Des dossiers relatifs à l’opération de solidarité durant ce mois béni, au hadj 2018, à la saison estivale, ainsi qu’à la commission d'évaluation des dégâts des inondations», a indiqué un communiqué du ministère.

D’emblée, le ministre a suivi une présentation sur l’état d’avancement de l'opération de solidarité menée par les collectivités locales pour le mois béni du Ramadhan durant laquelle le directeur général en charge de ce dossier a rassuré sur le bon déroulement de l’opération qui a débuté plus tôt cette année. Sur ce sujet, il a insisté sur la nécessité de la prise en charge des familles nécessiteuses durant le mois béni de Ramadhan et ce, en application des instructions de Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Par ailleurs, M. Bedoui a assisté à un exposé sur le nouveau système informatique de gestion des couffins de Ramadhan lancé par le département à travers l’ensemble des communes du pays et qui permet une gestion moderne, efficace et en toute transparence de l’opération à travers le contrôle des listes de bénéficiaires, des contenus des couffins ainsi que de la vérification de ces contenus par les citoyens.

Par la suite, le ministre s’est enquis de l’état d’avancement de l’opération hadj 2018, et c’est dans ce sens que le directeur général chargé du dossier a présenté un rapport détaillé de cette opération certifiant du bon déroulement de cette opération.



Instauration du guichet unique au profit de nos hadjis à partir de la prochaine saison



A cet effet, le ministre a tenu à souligner que toutes les mesures de facilitation doivent être prises, notamment celles qui concourent à sa modernisation à la faveur de l’instauration du guichet unique au profit de nos hadjis et ce, à partir de la prochaine saison.

D'autre part, un exposé concernant les préparatifs de la saison estivale 2018 a été présenté au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, mettant en valeur les efforts consentis afin de réussir cette saison estivale, en soulignant sa satisfaction quant aux rapports présentés, tout en invitant les parties prenantes à plus de collaboration pour que cette commission soit une force de proposition. Dans ce contexte, le ministre a déclaré que la coordination entre les secteurs était le seul moyen d'appliquer la feuille de route et de garantir le succès de cette saison estivale qui est tributaire de l'initiative, de la coordination, de la préparation au préalable de tous les projets et opérations avec la nécessité d'impliquer le citoyen dans toutes les démarches et tous les travaux. Un exposé autour du plan d'action du programme des énergies renouvelables a été au menu.

A cet effet, le ministre a appelé à l'exploitation optimale de ces énergies auxquelles le gouvernement accorde une importance capitale, tout en soulignant que ce projet générera des revenus aux caisses des collectivités locales et que le ministère de l'Intérieur offrira toutes ses ressources pour concrétiser ce projet à travers le territoire national. Il a également appelé à la tenue de rencontres cycliques (tous les mois) en réunissant l'ensemble des acteurs afin de suivre le schéma stratégique national et son évaluation. Par ailleurs, le ministre a donné instruction cette matinée afin de dépêcher en urgence une commission interministérielle aux régions touchées par les dernières inondations. Cette commission, chapeautée par le délégué national aux risques majeurs et composée des secteurs concernés, aura pour mission de s'enquérir et d'évaluer les dégâts enregistrés afin d'établir dans les plus brefs délais un rapport détaillé en vue de prendre les mesures adéquates.

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a mis en place un riche programme contenant divers préparatifs en vue de garantir les meilleures conditions pour le mois béni de Ramadhan.



Les walis instruits de renforcer les dispositifs sécuritaires



Il s’agit notamment des mesures sécuritaires, des mesures pour garantir la disponibilité des produits alimentaires, l'hygiène et l'aménagement des espaces publics, l'introduction des outils technologiques dans la réglementation des opérations de solidarité, mais également celles relatives à la sécurité routière. Concernant la sécurité des personnes et des biens, qui représente la priorité du département, les walis ont été instruits afin de renforcer les dispositifs sécuritaires en garantissant la fluidité du trafic routier, mais également la sécurisation des différentes activités culturelles et sportives programmées.

Dans le volet de la sécurité routière, le département compte lancer une campagne de sensibilisation à travers la diffusion de contenus de sensibilisation sur l'ensemble des wilayas du pays à travers les médias et les réseaux sociaux, ainsi que des activités de proximité incitant les citoyens à adopter les bonnes règles de conduite.

Ces préparatifs concernent en outre l'hygiène des espaces publics et l'embellissement des villes ainsi que l'aménagement des espaces et des places publics. Dans le cadre des opérations de solidarité durant le mois sacré, et pour la première fois, un système informatique a été adopté cette année par les services du ministère. Ce système permettra une gestion moderne de l'opération de distribution des couffins de Ramadhan, et aussi réglementer l'opération de solidarité de façon plus efficace.

En outre, ce système renforcera la crédibilité des autorités publiques (centrales et locales) à travers la transparence et l'équité qu'il confère à l'opération de distribution, et constituera un moyen pour la définition préalable des contenus du couffin et l'établissement des listes des bénéficiaires sur la base du registre d'état civil, ce qui évitera les doubles bénéficiaires et les bénéficiaires fictifs. Dans ce cadre, les mesures nécessaires ont été prises en concertation avec le ministère du Commerce afin de garantir la disponibilité des produits alimentaires en quantité requise durant le Ramadhan, et à des prix abordables sans interruption dans l'approvisionnement des marchés. Ces mesures garantissent également le contrôle des marchés en matière de qualité et de conditions sanitaires requises.

Salima Ettouahria