M. Kaouane reçoit le Président du Haut Conseil Islamique

Le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, a reçu en audience, hier, au siège de son département ministériel, M. Bouabdallah Ghlamallah, président du Haut Conseil Islamique. Lors de cette rencontre, a été abordée la question de la formation des journalistes relative à une meilleure appréhension des thématiques religieuses et celles portant sur nos valeurs morales et spirituelles, et il a été convenu d'examiner les moyens de concrétiser des projets de formation dans ce sens, en collaboration avec la presse et les médias nationaux.