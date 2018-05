Reddition d’un responsable d’une organisation terroriste du Sahel : L’ANP sécurise les frontières

Lorsque des responsables d’organisations terroristes du Sahel se rendent aux autorités militaires algériennes de Tamanrasset, c’est la preuve incontestable de l’efficience de la démarche menée par l’ANP dans le domaine de la lutte antiterroriste dans les régions du Sud. Un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN) a fait part hier de la reddition «d’un dangereux terroriste» à Tamanrasset, où les autorités militaires n’ont cessé, tout au long de cette année, d’enregistrer des redditions, les unes succédant aux autres. Pour le dernier cas, la particularité réside dans le fait qu’il a été, jusque-là, responsable de l’une des organisations terroristes au Sahel, comme cela est précisé d’ailleurs dans le même communiqué. Il est question du dénommé A. Moultafa dit Abou Aissa, qui avait rallié, indique-t-on, les groupes terroristes en 2015. Sa reddition est sans nul doute synonyme d’essoufflement de l’activité des organisations terroristes «empestant» la bande du Sahel. Idem pour ce qui est des réseaux du trafic d’armes et de drogue, dont les agissements illicites au sein de ce même territoire seraient aussi en déclin, à se fier à certaines analyses. À l’évidence, ce constat a pour principale raison le contrôle hermétique qu’assurent sans relâche les services de sécurité, les unités de l’ANP, plus particulièrement au niveau de nos frontières Sud. Le fait même qu’il y ait point d’incursion terroriste au niveau de cette partie des frontières et que toute tentative du genre est vouée à l’échec, les criminels et autres énergumènes de tout poil, qu’ils soient affiliés aux groupes terroristes ou aux réseaux de trafic, n’ayant d’autres choix que d’errer dans le désert du Sahel jusqu’à ce que mort s’ensuive ou se faire neutraliser par les services de sécurité.

Les multiples redditions de terroristes, enregistrées depuis 2017 dans les régions de Tamanrasset et d’Adrar, confortent cette idée selon laquelle les groupes auxquels étaient affiliés jusque-là sont voués à l’agonie. En outre, et si la sécurisation des nos frontières Sud a ainsi contribué, d’une manière indirecte, à réduire la force nuisance des groupes terroristes sévissant dans le Sahel, il n’en demeure pas moins que les hautes autorités algériennes ont consenti des efforts considérables, dans la cadre de la lutte antiterroriste en cette région du Sahel. Dans ce cadre, l’Algérie a déjà déployé un montant de 100 millions de dollars octroyé aux pays du Sahel en vue d’optimiser la lutte contre le terrorisme. Du reste, et compte tenu du fait que la surveillance et le contrôle de nos frontières du Sud constituent cette mission d’une importance stratégique pour la sécurité et la stabilité du pays, des centaines, voire des milliers d’éléments de l’ANP et des garde-frontières (GGF) ont été dépêchés dans les régions du Sud, dans le but de veiller continuellement à la sécurisation des nos frontières. Sur un autre volet, la reddition, hier, du terroriste responsable d’une des organisations activant dans le Sahel est le seconde en son genre après celle enregistrée le 20 février dernier. Ce jour-là, c’était un autre dangereux criminel, Laarbi khelifa dit Abou Ayoub, également responsable au sein de l’organisation terroristes sévissant dans le Sahel, qui s’est rendu aux autorités militaires de Tamanrasset. Il avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni de munitions, avait alors précisé le MDN, dans son communiqué. Un deuxième terroriste s'est rendu à Tamanrasset et une reddition est enregistrée à Adrar. Ainsi, le bilan des terroristes neutralisés depuis le début du mois d'avril 2018 à ce jour, en 6e et 3e Régions militaires, s’élève à 22, 19 qui se sont rendus et 3 capturés, outre la récupération de vingt pièces d’armement et des quantités considérables de munitions de différents calibres.

Karim Aoudia