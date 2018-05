Réconciliation nationale : Un acte qui a inspiré beaucoup de pays

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh a indiqué hier à Jijel que la Réconciliation nationale était un acte "positif et civilisationnel qui a inspiré beaucoup de pays à travers le monde". Au cours de l’inauguration d’un tribunal dans la commune d’El Milia, le ministre a affirmé que la réconciliation nationale a permis "la reconstruction de l’unité nationale et la relance du développement dans tous les secteurs", mettant en avant les efforts consentis par les différents corps de sécurité dans le retour de la paix et la stabilité dans le pays. Il a ajouté que la journée internationale du "Vivre-ensemble en paix", lancée à l’initiative de l’Algérie, traduit "la promotion de la culture de la paix et de la réconciliation nationale". M.Louh avait également présidé à la cité administrative, une rencontre avec les représentants de la société civile, au cours de laquelle il a affirmé que des réformes "intenses et profondes" ont été introduites dans le secteur de la justice sur instructions du président Abdelaziz Bouteflika, dans le cadre de l'édification de l'Etat de Droit. Il a ajouté que l’Etat a investi dans des infrastructures judiciaires modernes répondant aux exigences du travail judiciaire et n’a pas lésiné sur les moyens dans la formation des fonctionnaires de la justice pour accompagner la stratégie de modernisation du secteur, lancée avec l’objectif de "promouvoir et protéger les droits fondamentaux et les libertés, la consolidation de la stabilité et de la paix, l’accompagnement des mutations sociales ainsi que la consécration de la confiance du citoyen envers les institutions de l’Etat". M. Louh a également inauguré le tribunal de Jijel avant d’inspecter les travaux du projet de la Cour de Jijel, devant être réceptionnée d’ici à la fin de l’année ".