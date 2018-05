Les scouts au forum El Moudjahid : L’apport révolutionnaire

C’est en hommage au fondateur du Mouvement scout algérien Mohamed-Bouras, que la date du 27 mai a été instituée journée nationale des SMA. Elle marque la célébration du triste anniversaire de la mort de ce premier chahid.

La contribution déterminante des scouts musulmans, dans la prise de conscience nationaliste et la naissance du mouvement de libération en Algérie, à été, le thème qu’a choisi d’évoquer, M. Mohamed Bouallag, lors de son intervention, dans le forum de mémoire, qu’organise chaque mardi, le quotidien El Moudjahid.

Cette conférence s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités et anciens militants du mouvement nationaliste, dont la moudjahida Zoubida Amirat (veuve du moudjahid Slimane Amirat) et le président de l’association de Machaâl Echahid, Mohamed Abbad, ainsi que des cadres des collectivités locales de la wilaya d’Alger.

L’orateur a choisi de revenir sur la longue histoire et civilisation de l’Algérie, afin, dit-il d’insister «sur l’étendue et la profondeur de l’histoire du pays». Une histoire qui, ajoute-t-il, ne concerne pas uniquement la période de la Révolution algérienne, mais qui «trouve ses racines, dans plusieurs siècles de lutte et de résistance, du peuple algérien, contre toute forme de colonialisme et d’oppression». Ce processus de résistance, tout au long de l’histoire du pays, est, selon le chef des scouts musulmans, la preuve irréfutable, que la «prise de conscience de l’importance de la lutte armée était un cumul de plusieurs étapes d’apprentissage et d’éducation populaire».

Aussi, «l’apport des scouts musulmans algériens, dans la préservation de la mémoire et la valorisation de la richesse de l’histoire du pays, est ce qui constitue la philosophie de l’action des scouts musulmans algériens», selon M. Mohamed Bouallag, qui s’exprimait sur «la philosophie des scouts musulmans algériens». Celui-ci n’a pas manqué de rappeler l’importance de la valorisation des principes nationalistes et de patriotisme, les seuls fondements qui constituent «les piliers de la citadelle» et qui permettent d’«éduquer la jeunesse à la loyauté et à l’amour envers sa patrie» a-t-il dit.

Evoquant quelques pans de l’histoire de ce mouvement, il a souligné que cette organisation constituait une véritable école ayant forgé des héros imprégnés de patriotisme et de valeurs. Après avoir rappelé le parcours militant de Mohamed Bouras, fondateur du premier faoudj en Algérie en 1935 sous le nom «El Falah», il rappellera que c’est en hommage à Mohamed Bouras que la date du 27 mai a été instituée journée nationale des SMA. Elle marque en effet, la célébration du triste anniversaire de la mort de ce premier chahid des SMA

En effet, face à l’engagement de ce militant de la première heure et à son sens du patriotisme, l’administration coloniale procède à son arrestation le 3 mai 1941. Le 8 mai 1941, il comparaissait devant le tribunal militaire d'Alger sous les graves accusations d'«activités subversives et de collaboration avec l'ennemi (l'Allemagne)». Mohamed Bouras fut condamné à mort et exécuté le 27 mai 1941 sur le terrain militaire d’Hussein-Dey. Son sacrifice ne sera pas vain et des milliers de jeunes structurés rejoindront le maquis et participeront aux glorieuses batailles de libération. Et aujourd’hui encore, des milliers de jeunes adhèrent à cette organisation.

L’orateur a également évoqué les circonstances ayant prévalu dans la création de faoudjs similaires au niveau d’un nombre de villes du pays avant la tenue du camp d’El Harrach qui s’est soldé par la création de la fédération scout, la répartition de trois régions et l’instauration des bases de ce mouvement à cette époque. Au cours de la conférence M. Bouallag est revenu entre autres sujets, sur la question de la mémoire en Algérie, et n’a pas manqué de proposer «une modernisation des modes d’enseignement de l’histoire du pays». Enfin, l’ensemble des intervenants ont convenu sur le fait, qu’aujourd’hui, il est question de se ressourcer au message de Mohamed Bouras, de le concrétiser à travers l’énergie de la jeunesse et son engagement citoyen, en maîtrisant les programmes du scoutisme, en élargissant le nombre d’adhérents de ce mouvement mais également en faisant un grand plaidoyer au profit de la jeunesse, par le biais du mouvement des SMA et la présence du mouvement scout de par le monde. A la fin du forum, les organisateurs ont honoré l’un des anciens membres des scouts musulmans algériens, en l’occurrence M. Djamel Chkikene.

Le président de l’association Machaâl Chahid, a annoncé que le thème du forum de mémoire qui se tiendra la semaine prochaine coïncidera avec la journée mondiale de l’Enfance, il aura pour thème : «la protection des enfants durant les périodes de guerre».

Tahar Kaidi