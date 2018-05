Ramadhan à Setif : 5000 policiers sur le terrain

Plus de 5.000 policiers sont mobilisés durant ce mois de ramadhan pour veiller à la sécurité et la tranquillité du citoyen à l’effet d’assurer une meilleure fluidité de la circulation et assurer une couverture sécuritaire optimale au niveau des lieux publics publics et espaces de loisirs.

Un plan qui n’a pas été sans susciter un profond sentiment de satisfaction au sein des populations au vu du redéploiement des agents de ce corps de sécurité dans une ville qui retrouve sa dynamique avec, notamment la réouverture ces jours derniers du parc d’attraction qui constitue un lieux de prédilection pour les citoyens et la mise en exploitation du tramway qui ne désemplit pas et aura même battu tous les records avec plus de 40.000 voyageurs transportés le premier jour.

Un dispositif d’autant plus important qu’il consacre aussi une place privilégiée à la sécurisation du tramway de Sétif avec la mise en place récente d’une nouvelle brigade chargée précisément de cette mission, sachant de surcroît que la ville au grand soulagement de ses habitants s’est également dotée d’un nouveau système de vidéosurveillance qui assure la couverture de nombreux espaces populaires et assure sécurité et tranquillité de la population.

Ce plan qui s’étalera sur la saison estivale et placé sous la direction du chef de la Sûreté de wilaya, le contrôleur de police Akhrib Mohamed et propose au delà de la dimension préventive, d’assurer une intervention rapide et efficace.

Dans ce contexte, le volet humanitaire qui constitue également une des autres préoccupations des services de police, n’est pas sans détenir une place privilégiée durant ce mois de ramadhan avec la mise en place de plusieurs Iftar collectifs à l’intention des usagers de la route allant ainsi dans le sens d’une police de proximité. A ce titre plus de 500 repas chauds sont servis par les services de police chaque lundi, une action qui sera mise à et profit pour appeler les usagers à respecter le code de la route et les régles de sécurité routière.

F. Zoghbi