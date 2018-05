Poursuite des débats du projet de loi portant règlement intérieur de l’APN : Les députés appellent à revoir la formulation de certains articles

Les débats sur le projet de règlement intérieur de l'Assemblée Populaire Nationale se sont poursuivis hier au niveau du Parlement, lors d’une séance dirigée par M. Saïd Bouhadja, président de cette institution parlementaire. Tout comme la veille, la plupart des députés, ayant pris la parole, ont appelé à revoir la formulation de nombre d’articles, notamment ceux relatifs aux sanctions prévues en cas d'absence aux travaux.

Le président de l’APN a, pour sa part, souligné toute l’importance de ne pas faire l’amalgame entre le projet de loi relative au règlement intérieur de cette institution et le statut particulier du député. M. Bouhadja précise que le premier vient en conformité avec les dispositions de la Constitution révisée en 2016 et de la loi organique n°16-12 fixant l'organisation, le fonctionnement de l’APN et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du parlement et le gouvernement, alors que le second est en fait «la loi du député» et définit les droits et obligations de la composante de l’APN.

Le député Saïd Lakhdari du FLN a, de prime abord, mis en avant toute l’importance de ce projet de texte, qui, tient-il à préciser, «n’est pas un projet émanant du gouvernement mais celui des députés, tous les députés, opposition et gouvernement». Poursuivant ses propos, il a insisté sur le fait qu’il faudrait donner une extrême importance à ce projet de loi et arriver à «un consensus» sur ce texte. «On n’est pas pressé», a-t-il déclaré, lors de cette séance plénière, notant que les débats doivent prendre le temps qu’il faut. Il mettra ensuite l’accent sur l’impérieuse nécessité de faire preuve de sagesse et de concertation étalée dans le temps si nécessaire, avant de conclure que «l’important et la finalité est d’arriver à une loi qui satisfasse tout le monde».

Pour sa part, le député Belabbès Belabbès du RND, a affirmé que les dispositions de ce projet de texte s’inspirent de celles de la Constitution révisée en 2016, notant que cette révision du règlement intérieur de l'APN vise, en fait, à l'adapter aux nouvelles exigences constitutionnelles, de façon à renforcer l'action institutionnelle de l'Etat et l'équilibre au sein des institutions constitutionnelles. Aussi, signale le même intervenant, «cette institution constitutionnelle est obligée de s’adapter aux mesures de la loi fondamentale du pays, faute de quoi, fera-t-il remarquer «tous nos agissements au sein de cette institution seraient anticonstitutionnels». Pour le député Belabbès Belabbès, l’APN est «tenue de respecter la loi qui la concerne». «Nous ne pouvons pas ignorer nos engagements puisque c’est nous qui l’avions décidée», a-t-il ajouté. De nombreux députés, comme par exemple Mme Noura Labiod du RND, ont considéré que les termes adoptés dans le projet du texte relatif aux sanctions (à l’image de «est privé», «fait obligation», «est déduit», etc.) sont «inappropriés», de même qu’ils ont estimé que «la question des absences est, d'abord, un engagement constitutionnel et moral et que les responsables des partis politiques sont appelés à assumer leur responsabilité dans ce sens». Lui emboîtant le pas, la députée du Parti des Travailleurs (PT), Khadidja Boudine, a évoqué, elle aussi, la question de l'absentéisme, qualifiant les sanctions prévues dans le projet de Règlement intérieur de «très sévères». Cette députée propose de «s'en tenir à l'article 72 qui stipule les cas où le député est interdit de prendre la parole». Les députés du Mouvement de la société pour la paix (MSP) ont trouvé, eux aussi, que les sanctions prévues dans les cas d'absences répétées d'humiliantes et les critiques. Par ailleurs et alors que nombre de députés, du Front El Moustakbal, notamment, se sont exprimés quant à l'absence du rôle de l'opposition parlementaire, selon eux, plusieurs autres membres de l’APN ont appelé à l'introduction le plus tôt possible du vote électronique et ce dans l’objectif de «faciliter la tâche aux députés».



Garantir les droits de l’opposition et instaurer une discipline



Fort de 151 articles, le projet de loi portant règlement intérieur de l’Assemblée organise les organes et instances de l'Assemblée : «le bureau de l'Assemblée, les commissions permanentes, la conférence des présidents, le comité de coordination et les groupes parlementaires». Le texte qui comprend notamment plusieurs articles relatifs au traitement du phénomène de l'absentéisme des députés lors des séances plénières et des réunions des commissions, intervient ainsi en instaurant une culture de discipline des députés mais aussi en garantissant, davantage, les droits de l’opposition, comme le stipule d’ailleurs l’article 114 de la Constitution.

Ce nouvel article souligne en effet que l'opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment, la liberté d'opinion, d'expression et de réunion ; le bénéfice des aides financières accordées au titre des élus au Parlement et la participation effective aux travaux législatifs.

Les dispositions de cet article mettent en exergue également : la participation effective au contrôle de l'action gouvernementale ; la représentation appropriée dans les organes des deux chambres du Parlement ; la saisine du Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 187 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, au sujet des lois votées par le Parlement et la participation à la diplomatie parlementaire. La loi fondamentale du pays énonce en outre que «chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d'un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l'opposition», et précise que «les modalités d'application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement». De ce fait, le projet de règlement intérieur débattu hier par les parlementaires vient donc aussi, préciser les modalités d’application de l’article 114 de la loi fondamentale du pays.

Soraya Guemmouri