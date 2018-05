Protection de l’environnement : L’Algérie à l’avant-garde des efforts mondiaux

«Je suis très satisfait de voir l’Algérie à l’avant-garde des efforts mondiaux en matière de protection de l’environnement et de lutte contre les effets du changement climatique», tel est le constat fait hier, par le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies et Représentant du PNUD, M. Edwine Carrié. S’exprimant en marge de la journée portes ouvertes, organisée à l’occasion de la journée internationale de la Biodiversité, au niveau de l’Institut National de la Recherche Forestière à Baïnem (INRF), le représentant du PNUD a salué les efforts du gouvernement algérien et de sa volonté très forte de participer à l’effort mondial de protection de la biodiversité à travers l’adoption de mesures et la mise en place d’importants programmes en relation avec la protection de la biodiversité. Le responsable onusien évoquera, dans ce contexte, les actions concrètes entreprises par l’Algérie et la stratégie relative à la biodiversité qui a été approuvée par le Conseil des ministres récemment. «Au quotidien, je rencontre, des femmes et des hommes algériens, soit des investisseurs ou de la société civile, qui affichent une volonté d’œuvrer à promouvoir les ressources naturelles que recèle le pays», a-t-il indiqué, précisant que c’est cette volonté que le PNUD s’engage à appuyer et à encourager, en vue de protéger la biodiversité algérienne qui constitue une richesse pour le pays et dont les algériens doivent bénéficier de manière juste et équitable.

«C’est dans cette optique, dira M. Carrié, que le PNUD s’est associé, et avec un grand plaisir, avec l’Algérie pour travailler ensemble sur le projet APA lancé depuis 2016 et qui vise à promouvoir l’accès équitable des ressources naturelles». «Je suis très satisfait de cette collaboration et je félicite le gouvernement algérien pour toutes les initiatives en matière de protection de la biodiversité», a également soutenu le représentant des Nations unies. Il a, dans ce sillage, fait part de l’engagement du PNUD à fournir pour l’Algérie, l’appui nécessaire dans l’élaboration d’une stratégie nationale et un cadre juridique et institutionnel sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.



3.139 espèces recensées en Algérie, dont 250 sont endémiques ou en voie de disparition



«Nous sommes à l’écoute des besoins de l’Algérie dans ce domaine, à travers la mobilisation des ressources financières ou avec l’approvisionnement d’expertise», a-t-il expliqué. Et d’ajouter que le PNUD dispose d’une expertise à travers son réseau mondial de 270 pays.

Evoquant les effets des changements climatiques, M. Carrié dira, qu’«actuellement nous sommes dans l’extrême urgence d’optimiser les mécanismes et les stratégies susceptibles de faire face aux changements climatiques, tout en saluant la position de l’Algérie de s’associer aux efforts mondiaux dans ce domaine. «Nous souhaitons exporter au niveau mondial, l’expérience algérienne en matière de protection de l’environnement», a-t-il insisté.

Pour sa part , le directeur de l’INRF, M. Ouahid Zendouche, a mis l’accent sur l’importance de cette journée organisée par la direction générale des forêts et qui vise à faire connaître au grand public les richesses naturelles et la biodiversité dont peut s’enorgueillir l’Algérie.

Dans son intervention, M. Zendouche a mis en relief le rôle et les missions de l’Institut National de la Recherche Forestière dans la promotion et la protection de cette biodiversité. Pour le responsable, l’INRF à travers la politique du ministère de l’Agriculture, essaye de développer quelques espèces pour diminuer les importations, et accompagner les investisseurs sur le terrain, faisant part de l’existence de 3.139 espèces en Algérie, dont 250 sont endémiques ou en voie de disparition. De son côté, Mme Assia Azzi, directrice du projet APA en Algérie, a mis l’accent sur l’importance de cette journée visant à mieux informer sur le Protocole de Nagoya portant sur l'Accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, dont l’Algérie est signataire. Mme Azzi a fait savoir que le Protocole de Nagoya a été adopté en 2010 pendant la conférence des parties COP 10 à Nagoya (Japon) sur la diversité biologique, précisant que l'APA qui prend en charge l'un des trois piliers de la convention sur la diversité biologique a pour objectif de mettre fin à la bio-piraterie des ressources génétiques grâce à une réglementation internationale adéquate de nature à superviser les échanges et à codifier le travail de recherche scientifique et commercialisation des procédés d'exploitation mis en place.

Kamélia Hadjib