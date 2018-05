Journée mondiale de l’Afrique : Le rôle d’El Moudjahid dans la relation avec les pays africains

«El Moudjahid et l’Afrique durant la guerre de Libération», est l’intitulé d’une conférence présentée, hier, par le Pr Hassan Remaoun, sociologue et historien, chercheur et conseiller au Crasc (Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle), dans le cadre d’une journée d’étude sur le thème «L'Algérie et l'Afrique. Hier et aujourd'hui», organisée à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique.

Dans sa communication, le conférencier a resitué les relations entre l’Algérie et l’Afrique et a mis en exergue et décrypté leur importance et particularité pendant la guerre de Libération, et ce, à travers la lecture du journal El Moudjahid qui, rapporte-t-il, réservait une partie importante de sa rubrique internationale —près du tiers du volume— à l’Afrique, et ce, durant la période allant de 1956 à 1962. Dans une déclaration à notre journal, M. Remaoun a expliqué que cette lecture permet de

«connaître les différentes étapes marquant cette relation» et de savoir «comment les contacts étaient pris avec les pays africains, à l’occasion de conférences nationales soit au Caire, à Tunis, à Nairobi ou ailleurs. Aussi, comment l’Algérie exposait ses positions et comment ces dernières étaient accueillies, comment des enjeux aussi importants que la libération de l’Afrique étaient posés et quelles relations étaient nouées avec les autres pays africains». Selon le conférencier, le journal El Moudjahid a joué un rôle extrêmement important dans la relation entre l’Algérie et l’Afrique. «C’était le porte-parole de la Révolution algérienne. Il était lu et relativement diffusé à l’extérieur et il a joué un rôle important dans la diplomatie du FLN et pour faire connaître le combat qui était mené par les Algériens. C’était le journal qui rendait compte des étapes essentielles et qui indiquait l’état des rapports de la lutte contre la colonisation française. Il permettait aussi de montrer l’attachement de l’Algérie à sa profondeur africaine et d’exprimer la solidarité qui existait à l’époque entre l’Algérie et les mouvements de libération en Algérie et ceux d’ailleurs, en Afrique du Sud, en Angola et dans d’autres pays», affirme notre interlocuteur. Pour sa part, le sociologue Mansour Kedidir, l’un des organisateurs de cette journée, explique dans un document introductif que l’Algérie est avant tout une terre africaine. « Au-delà des vicissitudes et des contingences politiques, l’Algérie n’a jamais cessé de rechercher les voies et moyens pour développer ses relations avec le reste des pays africains et notamment avec ceux de l’Afrique sub-saharienne», a-t-il indiqué. Il a ajouté que ces relations ne datent pas d’hier et qu’elles remontent à l’aube de l’histoire. «Au fil du temps, elles se sont développées, le Sahara étant devenu, par conséquent, un carrefour. Caravanes, voyageurs et lettrés descendaient du Maghreb vers l’Afrique. Durant plusieurs siècles, la circulation des marchandises et des hommes qui s’en est suivie a joué un grand rôle dans l’islamisation de l’Afrique de l’Ouest», note l’intervenant. «C’est grâce à ce flux que de nouveaux rapports se sont tissés. Des confréries religieuses avaient trouvé sur le sol africain un terrain de prédilection et des oulémas, tels qu’El Maghili et Cheikh El Kounti, avaient marqué une génération d’érudits. Cette sédimentation d’islamisation et de l’échange des savoirs était tellement forte qu’elle n’a pu être atteinte par la colonisation, en dépit du travail de déculturation entrepris par la force», assure M. Kedidir. Il a ajouté que lorque l’heure de l’éveil des nations colonisées sonnera, l’Algérie et la plupart des pays africains se sont retrouvés unis dans le même combat libérateur. L’élan révolutionnaire qui anima toute une génération dans les guerres de libération avait unifié leurs rangs durant la période post-indépendance. Cependant, dit-il, avec la fin de la bipolarité et le triomphe de la vague néolibérale, le socle, à partir duquel les États nationaux projetaient de bâtir l’avenir de leurs populations, se fissura. Ce sociologue n’a pas manqué, par ailleurs, de rappeler que l’Algérie n’a jamais tourné le dos à l’Afrique. Fidèle à sa mémoire africaine, dit-il, et à ses engagements historiques, et conscients de sa profondeur stratégique en Afrique «l’Algérie avait entrepris, depuis le début des années 2000, une politique audacieuse qui a fait d’elle un acteur majeur sur la scène africaine», a-t-on relevé. Deux autres communications ont été présentées dans le cadre de cette journée d’étude, intitulées « Etudiants africains dans le supérieur en Algérie ; statistiques et des questionnements» et « Codesria ; une organisation au service de la recherche en Afrique», présentées successivement par Mohamed Meliani et Yamina Rahou.

Amel Saher