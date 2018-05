Béchar : Accompagnement psychologique au profit des candidats

Fidèle à son rendez-vous lors des préparatifs des examens scolaires de fin d’année, la sûreté de wilaya de Béchar a tenu, encore une fois, à marquer sa présence durant ce mois de mai, auprès de 70 élèves des classes de 4e année moyenne du C.E.M. Benayad-Khélifa, auxquels des cadres de ce corps de sécurité ont prodigué une panoplie d’orientations et de conseils en vue de leur préparation à l’examen du B.E.M, et portant essentiellement sur les attitudes et comportements à adopter pour vaincre le stress et la pression que les examinés vivent à la veille d’une telle circonstance.

Une occasion également de leur rappeler certaines précautions à prendre pour une utilisation efficace et efficiente de l’outil informatique, notamment l’internet et la navigation sur les réseaux sociaux, tout en insistant sur les éventuels risques à encourir lors d’un mauvais usage de cette technologie, qui n’aura pas été sans avoir fait bien de victimes, notamment chez les adolescents.

Il ne va pas sans dire que cette opération s’inscrit dans le cadre du programme des tournées de sensibilisation que comptent mener les services de la sûreté, à travers différents établissements de la wilaya, et qui s’inscrit dans une optique d’accompagnement psychologique au profit des élèves candidats aux trois examens de fin d’année scolaire ( 5e, B.E.M. et bac).

Ramdane Bezza