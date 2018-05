Examen de fin du cycle primaire : Début des épreuves ce matin

Plus de 797.000 élèves s'apprêtent, dès ce matin, à passer l'examen de cinquième dans trois matières principales, à savoir la langue arabe, la langue française et le calcul arithmétique.

Le coup d’envoi de cette session sera donné depuis le sud du pays plus précisément, les wilayas de Ghardaïa et Ouargla par la ministre de l'Education, Mme Nouria Benghabrit, en compagnie d'une délégation des deux commissions de l'Education de parlementaires et des représentants des partenaires sociaux.

Pour cet important examen sanctionnant cinq années pédagogiques «le nombre de candidats est de 797.812 élèves pour l'examen de fin de cycle primaire, soit une augmentation de 4,8% par rapport à l'année dernière (760.652 élèves)», peut-on lire dans un communiqué du ministère de l'Education qui a souligné avoir mis en place les conditions nécessaires afin que cet examen se déroule «normalement et dans de bonnes conditions». Selon le planning des épreuves, les élèves concernés par cette session passeront les épreuves de langue arabe et de calcul arithmétique dans la matinée et celle de la langue française dans l'après-midi.

Pour ne pas les perturber, les élèves devraient passer leur premier examen décisif dans leur cursus scolaire au niveau même de leur établissement scolaire.

Cette mesure adoptée par le ministère de l'Education est à même de préserver le bon moral des élèves, vu leur jeune âge, tandis que les enseignants encadrant l'opération seront orientés vers d'autres centres d'examen.

Il y a lieu de rappeler que le retrait des convocations pour l'examen de fin de cycle primaire (5e) a eu lieu depuis le 25 avril et se poursuivront jusqu'à ce matin. Pour ce qui est de l’évaluation des écoliers devant passer la 5e, il faut savoir que tout élève ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 5/10 sera admis en première année du cycle moyen.

En fait, la moyenne sera calculée sur la base de la moyenne annuelle obtenue durant l’année scolaire ajoutée à la moyenne générale de l’examen, le tout divisé par deux. Il faut dire que toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement de cet examen, d’ailleurs 7.371 centres d'examen et plusieurs centres de correction sont concernés par ce dispositif sécuritaire.

Outre l’ensemble des préparatifs techniques, pas moins de 31.000 policiers seront déployés aujourd’hui à travers les centres d'examen. Une même mobilisation est attendue au niveau de la gendarmerie nationale qui a annoncé avoir mis en coordination avec le ministère de l'Education nationale, «des dispositifs opérationnels, fixes et mobiles» pour la réussite de cette opération inscrite dans le cadre de la sécurisation des examens nationaux.



Les résultats prévus pour le 6 juin prochain



Il s’agit, selon le communiqué, d'assurer le transfert des sujets et feuilles d’examen par les unités de la gendarmerie nationale, en coordination avec les responsables du secteur de l'Education nationale, vers tous les centres d'examens. Il est question aussi de la sécurisation et l'escorte lors de l'acheminement des sujets d'examen en temps réel et de l'escorte et la protection des sujets d'examens à partir des directions de l'éducation vers les centres d'examens.

La gendarmerie nationale veillera, aussi, à la sécurisation de l'acheminement des feuilles d'examens pour la correction à partir des centres d'examen vers les directions de l'éducation et à partir des directions de l'éducation vers les centres de correction.

Les mêmes services auront pour mission le renforcement du dispositif de la sécurité routière sur l'ensemble des routes nationales, chemins de wilayas et communales, surtout au niveau des pénétrantes vers les agglomérations avant et pendant le déroulement des examens.

Dans ce même souci de prévention et de sécurisation des examens scolaires de fin d’année, les services techniques de prévention de la direction générale de la Protection civile ont, pour leur part, effectué des visites de sécurité au niveau de l’ensemble des établissements scolaires désignés pour abriter les examens scolaires précités.

Le but de ces visites est de veiller à leur conformité aux normes de sécurité et de garantir, de la sorte, la protection des utilisateurs.

Pour rappel, le taux de réussite à l’examen de fin de cycle primaire (cinquième) pour l’année dernière avait atteint 89,38% à l’échelle nationale, un taux nettement supérieur à celui enregistré en 2016, qui était de 79,99%.

Concernant les résultats des examens, ils seront annoncés le 6 juin prochain, et seront, également affichés dans les écoles et disponibles sur internet, du mois de juin prochain a affirmé M. Chaïb Draa Tani, conseillé au ministère de l'Education nationale.

Sarah A. Benali Cherif