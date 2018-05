Industrie automobile : Livraison de 410 véhicules Mercedes Benz

Un total de 410 bus et camions multifonctions de marque Mercedes Benz ont été livrés hier par la société Algerian Motors Services-Mercedes-Benz (SPA AMS-MB) de Rouiba au profit de la Direction centrale du matériel relevant du ministère de la Défense nationale (MDN) ainsi que des entreprises économiques publiques et privées. Ce lot comporte 267 camions multifonctions et véhicules tous usages au profit de la Direction centrale du matériel relevant du MDN et 143 camions et véhicules utilitaires (bus urbains, fourgons..) pour plusieurs entreprises économiques fabriqués par la Société algérienne pour la production de poids lourds Mercedes-Benz (SAPPL-MB) sise à Rouiba et la Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz (SAFAV-MB) sise à Tiaret. A cet effet, un protocole de livraison a été signé entre la SPA AMS-MB et ses différents clients, à savoir la Direction centrale du matériel du MDN, l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA), la Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal), les Etablissements de gestion de services aéroportuaires (EGSA), ainsi que plusieurs d’autres sociétés privées, spécialisées, notamment dans le transport des marchandises. Présent à la cérémonie de livraison, le directeur des industries militaire au ministère de la Défense nationale, le général major Rachid Chouaki, a affirmé que ces opérations de livraison interviennent en continuation de la concrétisation du programme de relance économique, initié par le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelaziz Bouteflika, visant à «redynamiser et encourager la production nationale». Elles sont aussi en exécution des instructions du général de Corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaid Salah, ayant pour objectif de «développer les différentes industries militaires, notamment l’industrie mécanique, et pour satisfaire les besoins des structures de l’ANP et les différentes entreprises nationales publiques et privée», a-t-il insisté. De leur côté, les représentants des entreprises clientes ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des véhicules fabriqués par SAPPL-MB et SAFAV-MB. Dans leurs interventions, ils ont salué le rapport qualité-prix, la réduction des délais d’attente pour les livraisons par rapport aux véhicules importés, et également la réduction des montants d’acquisition de ces véhicules à travers des prix moins chers pratiqués par la société AMS-MB. Par ailleurs, le DG de l’ETUSA, Krim Yacine, dont l’entreprise a réceptionné 100 nouveau bus urbains de type Conecto, livrés par la Société AMS-MB, a indiqué à l’APS que ce nombre portera la flotte de son entreprise à 1.100 bus, permettant de renforcer ses 146 lignes et surtout augmenter le nombre de bus de deux à quatre bus par ligne afin de mieux desservir les stations et servir les clients. Pour sa part, le directeur de transport de Naftal, Amrane Kamel, a assuré à l’APS que d’une commande de 259 tracteurs marchands (semi-remorques) auprès de la société AMS-MB, 118 unités ont déjà été réceptionnées auparavant, alors que cette nouvelle opération comporte la réception de 47 nouveaux camions tracteurs, tandis que le reste devrait être réceptionné avant la fin de l’année en cours.