Stratégie de modernisation de Sonatrach «SH 20-30» : En phase d’application

Le Groupe Sonatrach s’est engagé à la mise en place de sa nouvelle stratégie SH20-30 dévoilée, rappelle t-on, à l’opinion, le 30 avril dernier.

Doubler le rendement de l’activité du forage et de l’exploration, d’optimiser les coûts et les plannings des grands et augmenter les capacités de productions, ce sont là certains des objectifs phares de cette nouvelle stratégie via laquelle il est gagé de consacrer, à l’horizon 2030, des dividendes de l’ordre de 67 milliards de dollars par rapport aux revenus de bases. Sonatrach ambitionne aussi que le recours à cette nouvelle méthode de gestion lui permettra, à la même échéance indiquée, de se replacer parmi le top 5 des meilleurs entreprises énergétiques dans le monde et d’atteindre un taux d’intégration de 55%. Une telle ambition ne manque pas de réalisme si l’on tient compte du fait que l’élaboration de la stratégie SH 20-30 a nécessité un recueil au préalable de pas moins de 1.000 avis d’experts. Puis, dans cette même optique, le groupe Sonatrach a été appuyé, dans le cadre de cette démarche de redéploiement d’envergure, sur le très réputé bureau américain le Boston consulting groupe (BCG). Celui-ci a été sollicité en effet pour une mission d’audit approfondie des filiales de Sonatrach, et ce, suivant la logique de garantir un meilleur succès à la stratégie SH 20-30. C’est dire que les cadres dirigeants de Sonatrach, à leur tête le PDG, Abelmoumene Ould Kaddour ont investi et consacré des efforts colossaux à même de redorer le blason de la Sonatrach et lui permettre de rayonner sur l’international tout en assurant une contribution efficace au développement de l’économie du pays. «Une compagnie pétrolière parmi les plus performantes et rentables de l’industrie avec un positionnement sur les thèmes créateurs de valeurs pour le développement et la transition énergétique», voila ce qui résume en effet la vision SH 20-30 de la Sonatrach. Sa mise en application désormais engagée comprend en outre, le développement des ressources non conventionnelles sans oublier la consécration de 10 millions de dollars d’investissements sociaux par an.

La dynamisation de la commercialisation du gaz en assurant une exploitation encore plus optimisée de ces ressources, la mise en place d’une industrie de pétrochimie compétitive où l’activité du raffinage occupera une place privilégiée. Le segment du raffinage semble bénéficier d’une attention très particulière de la part des cadres dirigeants de Sonatrach. Des plus amples détails à ce propos seront communiqués ce mercredi par le P- dg M. Ould Kaddour lors d’une conférence de presse qu’il animera au siège de la direction générale de l’entreprise. En attendant, rappelant que Sonatrach a procédé à l’acquisition de la raffinerie italienne Augusta pour un coût inférieur à 1 milliards de dollars et qui est dotée d’une capacité de production de 10 millions de tonnes par an. Toujours dans ce domaine de raffinage, l’on s’attend à ce que les résultats d’appel d offres international pour la construction de la raffinerie de Hassi Messaoud seront dévoilés au plus tard à la fin du mois de juin. Dernière consécration de Sonatrach dans la pétrochimie, il s’agit de signature avec le groupe français Total d’un mémorandum d’entente pour le développement, réalisation et exploitation l’exploitation d’un complexe de déshydrogénation du propane et de production du polypropylène (PDH-PP).

Karim Aoudia