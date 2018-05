Manque de sommeil : Un danger pour le corps et l’esprit

Le changement dans les habitudes de sommeil viendra troubler notre rythme circadien (horloge biologique) pendant le mois de Ramadan. Ce changement se répercute sur la santé de l’individu qui n'obtient pas un sommeil suffisant et qui accumule une dette de sommeil qui peut être difficile à «rembourser» si elle devient trop grande. On ne compte plus les études qui soulignent l'importance du sommeil pour la santé. Récemment encore, une étude américaine révélait que les personnes qui dorment moins de six heures par nuit sont moins productives et ce n'est pas la seule conséquence néfaste d'une privation de sommeil…

Manque de vigilance, baisse d’attention, irritabilité… se sont généralement des attitudes dues au manque de sommeil, constatées, notamment, pendant le mois de ramadan. «C’est d’abord l’attention, la concentration et la capacité de réfléchir qui sont diminuées. On observe ensuite un ralentissement des réflexes, de la fatigue musculaire et des sautes d’humeur», nous révèle Dr Lamia Lamani, neurologue. En effet, de nombreuses études ont démontré que le manque de sommeil durant le ramadan (une diminution de 30 minutes à 2 heures par nuit) avait pour conséquence directe une baisse du rendement au travail, une augmentation des accidents de la circulation ou de travail et une grande irritabilité. «Durant le mois du ramadan, les gens changent complètement leur rythme de vie et prennent l’habitude de trop veiller. Les heures de sommeil sont extrêmement courtes ne laissant pas profiter la personne du sommeil paradoxal en début de nuit, qui a un impact direct sur la santé de l’individu.



Disputes, mauvaise humeur, irritabilité… des effets négatifs



Les fonctions cérébrales qui dépendent du lobe frontal du cerveau sont très sensibles au manque de sommeil. Si vous dormez trop peu, ces fonctions sont touchées», explique la spécialiste.

Elle affirme, par ailleurs, qu’«il suffit d’une semaine sans sommeil réparateur pour empêcher certains gènes de fonctionner, des gènes qui contrôlent le stress, l’hypertension, l’humeur… du coup, l'attention se relâche, la mémoire fonctionne moins bien, on réagit moins rapidement, on a du mal à fixer des priorités, on devient irritable et on est plus enclin à prendre une mauvaise décision», explique le Dr Lamia Lamani. Inutile de rappeler que c'est néfaste pour les activités quotidiennes, mais aussi pour la conduite où les conséquences peuvent être désastreuses. selon les services de la protection civile, la somnolence au volant est considérée comme la première cause de mortalité sur les autoroutes algériennes pendant le ramadhan.

c’est la raison pour laquelle des spécialistes recommandent la plus grande prudence aux personnes qui occupent des postes nécessitant une vigilance soutenue, comme les conducteurs des moyens de transports publics, qui doivent prendre des précautions supplémentaires pour éviter tout danger.

Les conséquences d’un manque de sommeil peuvent être dramatiques : c'est l'accident qui résulte de l'endormissement au volant, c'est les disputes pour un oui ou un non, c'est la mauvaise humeur, c'est l'irritabilité. c'est souvent le manque de sommeil qui est la cause principale de ces brusques changements chez beaucoup de personnes, surtout celles et ceux qui veillent jusqu'à des heures très tardives et qui se couchent à 4 heures du matin.

a la longue, ce sont des heures de sommeil en moins, une situation qui finit par avoir des répercutions sur la santé des individus du fait du manque de sommeil.

Farida Larbi