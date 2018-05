Journées de la chanson chaâbie à Annaba : Un programme riche et varié

La ville d’Annaba vit depuis lundi dernier au rythme des soirées musicales et artistiques consacrées à la chanson chaâbi, au grand bonheur des amoureux des veillées nocturnes en quête de détente et de loisirs après la rupture du jeûne. C’est ainsi que la maison de la culture Mohamed-Boudiaf a concocté un programme riche et varié dédié à ce genre de musique. L’atelier musical de la maison de la culture a ouvert le bal en interprétant des variétés andalouses dans une ambiance exceptionnelle au grand bonheur des mélomanes. Puis l’artiste Nadjib Hamdi a interprété une chanson spécifique au mois sacré de ramadhan, intitulée «Ramadania ». Lui succédant, Abderrahmane Younsi a rendu un hommage au feu «Boudjemaâ El Ankis» en interprétant des chansonnettes puisées de son répertoire. De son côté, l’artiste Abdelkader Djemili a exécuté des morceaux valorisant la grandeur du maître de la chanson chaabi El Hachemi Guerouabi. Il a laissé une forte impression chez l’assistance composée essentiellement des amoureux de la chanson chaâbi. L’inévitable artiste et spécialiste de ce genre musical, en l’occurrence Brahim Bey, a su comment enchanter l’assistance par des Madih. Puis, il a épaté le public par une mélodie glorifiant l’équipe de l’USMAnnaba. Ce dernier n’a pas manqué d’applaudir longuement l’artiste qui a clôturé la première soirée en beauté. Le directeur de la maison de la culture, le professeur, Rachid Saidi, n’a pas ménagé ses efforts pour bien organiser ces soirées ramadhanèsques au grand bonheur des amoureux de la chanson chaâbi. Cette manifestation culturelle et artistique, qui se poursuit jusqu’aujourd’hui, prévoit trois soirées de variétés qui seront animées par une quinzaine d’artistes et musiciens ainsi que l’atelier musical de la maison de la culture.

B. Guetmi