Exposition « Tafsut » à la galerie Ahmed-et-Rabah-Asselah : Une fête picturale et chromatique

Pour la présente exposition qui a lieu jusqu’au 30 juin 2018, la galerie culturelle Ahmed et Rabah-Asselah nous propose l’expérience originale d’un parcours d’artistes issus d’une école devenue incontournable dans le paysage artistique et culturel algérien : celle des Beaux-arts d’Azazga.

L’exposition en question dépasse néanmoins les limites stricto sensu de l’entité régionale puisqu’elle s’inscrit dans un souci de dimension culturelle nationale. On a ainsi pu noter que l’école des Beaux-arts d’Azazga bénéficie, à ce titre, d’une riche expérience dans le domaine artistique ; expérience acquise, entre autres, grâce à une infrastructure socioculturelle adéquate.

Nombre d’artistes accomplis y ont, en effet, élu temporairement domicile et nombre d’artistes plasticiens de talent avéré y ont été formés. Pour en revenir à l’exposition proprement dite, intitulée «Tafsut», celle-ci réunit les œuvres de huit artistes peintres et sculpteurs contemporains issus de cet établissement d’enseignement artistique.

A bien y regarder, c’est un étonnant cocktail qui associe, voire mélange des artistes plasticiens, tels Meziane Boussaid, Mohamed Bala, Belkacem Djerdi, Mohand Ouremdhane Djouder, Rabah Hannouche, Messaoud, Nait Saâda, Hamid Ferdi, Mohamed Idir Djouder.

Et cela donne une surprenante combinaison d’ingrédients plastiques à déguster le temps d’une visite sur les lieux.

Toujours entre figuratif et abstraction, entre gestualité et construction, chaque œuvre exposée semble traduire plastiquement l’expérience de la vie de son auteur. Les recherches plasticiennes n’y sont plus, en fait, qu’un infini réseau de correspondances entre, d’une part, les émotions, les rêves humains et, d’autre part, entre les cycles, les formes de la nature.

On peut, en l’occurrence, observer que nos artistes en captent l’essence même et chacun semble la transmettre par le biais de compositions amoureusement concoctées. On y admirera notamment les créations prolixes aux ramifications complexes selon qu’il s’agit de la signature de tel ou de tel autre artiste. Expérience d’un support, aventure de l’aléa, découverte des fusions, fluides de l’imaginaire vibrant pour quelque paysage intérieur, souvenir de lumières et clartés entrevues… Pour tout dire, l’épuration semble, quelque part, être le cheval de bataille de ces artistes dans la mesure où elle aboutit à la composition la plus formelle qui soit, sans toutefois se départir de ces touches qui disent la liberté de l’œuvre, en tout cas de celles qui semblent échapper aux lois de la pesanteur. C’est peut-être là le secret de ces œuvres simples et fortes. Etonnantes par leur luxuriance et leur exubérance.

Kamel Bouslama