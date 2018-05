Soirée chaâbie à l’Opéra d’Alger : au grand bonheur des algérois

Un récital de musique chaâbi a été animé, lundi soir, à la prestigieuse salle Boualem-Bessaïeh de l’Opéra d’Alger, par des artistes de ce style populaire. Ce récital, qui a réuni Mohamed Raoui aux côtés de Kamel Aziz, a été une occasion pour redonner vie aux chansonnettes chaâbi et enchanter un public, peu nombreux, venu assister à deux heures de pur plaisir.

«Beyt Ousyah» tel est le nom qui a été choisi pour cette première soirée du programme de l’Opéra d’Alger qui se tiendra jusqu’au 11 juin prochain. Étant historiquement liée aux fêtes, la musique chaâbi a toujours embelli les soirées algéroises. La salle Boualem- Bessaïeh a abrité, lundi soir, une soirée de musique chaâbi assurée par deux talents prometteurs qui ont enchanté le public venu assister à deux heures de pur plaisir. Organisée par l’Opéra d’Alger, dans le cadre de son programme des veillées ramadanesques, cette soirée a permis aux amoureux de cette musique citadine de plonger dans une méditation à la recherche du verbe poétique et de la mélodie envoûtante. Peu nombreux, les présents de l’Opéra ont été gratifiés par l’interprétation de Mohamed Raoui qui a ouvert la première partie de cette soirée. Venu de Boumerdès, Mohamed Raoui, accompagné d’un orchestre composé de six musiciens, a gratifié le public de quelques chansons du patrimoine qu’il a su interpréter de fort belle manière, mais aussi des compositions aussi belles les unes que les autres. Une heure de bonheur, «Ya l’âadra win mwalik», «Dour Biha ya chibani», «Mazalni mâak nqassi», «El madi gh’laqt babou», «Djib rassek lya we adji ngasrou», «Sali homoumak» et «Â’lach ya ntya» étaient des rythmes sur lesquels grands et petits n’ont pu s’empêcher se déhancher sur place. Ce fut ensuite au tour de Kamel Aziz qui avait entamé son spectacle en douceur par un Istikhbar pour interpréter la fameuse chanson «Ya dif Allah». Fidèle au maître du châabi feu Cheikh Amar Ezzahi, disparu en 2016, virtuose au mandole, Kamel Aziz demeure un exemple assuré de la nouvelle génération d’interprètes du chaâbi. Sa voix rauque et sa diction ont fait parler de lui pendant des années et il a confirmé, lundi, tout le bien qu’on disait de lui en interprétant un florilège de chansonnettes puisées du patrimoine chaâbi. Il a ensuite alterné les ambiances avec d’anciens titres qui nous font toujours vibrer et nous replonger dans une nostalgie, à l’instar de «Dâani ya nadim», «Sali trach qualbi yaâtik khbarou», «R’bie ynawar», «Dak el khatem», «Ghozal el Äamber», «Youm el djemâa» et «El harraz». Hypnotisé par sa belle voix, le public était séduit par l’interprétation des deux chanteurs, pas seulement avec leur talent mais aussi avec leur sympathie et la joie qu’ils dégageaient sur scène en compagnie de l’orchestre. Le fruit de cette collaboration a émerveillé l’assistance. Sous les clamations et youyous ininterrompus, les chanteurs qui se sont succédé sur scène du prestigieux Opéra d’Alger ont créé une ambiance de liesse populaire. Emportée par des airs gravés dans la mémoire algérienne, l’assistance a superbement accompagné en chœur les artistes.

Sihem Oubraham