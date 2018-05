Grand angle : Lever les obstacles

Il est difficile de croire que les Libyens souhaitent voire perdurer encore longtemps la situation chaotique dans laquelle est plongé leur pays depuis la chute en 2011 de l’ancien régime. Il est en encore plus difficile de croire que les dirigeants libyens, qu’ils soient d’un camp ou d’un autre, nonobstant le poids réel des uns et des autres sur la scène nationale et/ou la reconnaissance dont ils jouissent sur la scène internationale, puissent volontairement agir pour complexifier davantage la situation politique et partant tout ce qu’elle impacte, pour juste affirmer leur leadership et ce d’autant qu’ils ont toujours fait part de leur souhait de mettre un terme au conflit en cours. C’est ce qui explique leur acceptation et leur attachement à la solution politique et à laréconciliation nationale comme moyen de résolution de la crise actuelle. Une solution que l’envoyé spécial du SG de l’ONU soutenant les efforts de l'Envoyé spécial de l'ONU Ghassan Salamé tente de mettre en œuvre à travers sa feuille de route, présentée en septembre 2017 au Secrétaire général de l'ONU et adoptée par le Conseil de sécurité le 10 octobre de la même année visant à donner un nouvel essor au processus politique libyen. Et pour cause, l’ONU et les pays voisins à l’instar de l’Algérie, de la Tunisie et de l’Egypte, dont les chefs de la diplomatie se sont réunis ce lundi à Alger, sont convaincus que le salut de la Libye est dans la solution politique seule à même de permettre une sortie de crise durable et définitive. Plus encore, il est souligné que «tout retard dans la résolution de la crise ouvrera la voie à davantage d'escalade, de violence, de terrorisme et de conflits». Les contraintes politiques qui freinent la mise en œuvre de la feuille de route onusienne ne peuvent constituer un obstacle insurmontable dès lors que l'intérêt national est mis au dessus de toute autres considérations. D’où l’appel lancé à toutes les parties libyennes à «davantage de concessions pour réaliser le consensus national pour dépasser l'étape de transition. Sera-t-il entendu ?

Nadia K.