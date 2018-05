M. Khémeis Jhenaoui : « une solution purement libyenne »

Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khémeis Jhenaoui, a déclaré, que la feuille de route de l'ONU pour la Libye est confrontée à un nombre de contraintes d'ordre politique qui freinent sa mise en œuvre, appelant à créer les conditions favorables à l'organisation des élections à même de permettre aux Libyens de surmonter la crise que connait leur pays. M. Jhenaoui, a indiqué que la rencontre d'Alger va être une occasion pour les trois pays de parler d'une seule voix et dire : «Nous soutenons les efforts de l'Envoyé spécial de l'ONU Ghassan Salamé pour relancer le processus politique notamment la mise en œuvre de la feuille de route visant à donner un nouvel essor au processus politique libyen». Le ministre a, en outre, relevé l'existence d'un nombre de contraintes politiques qui freinent la mise en œuvre de la feuille de route de l’ONU. Le chef de la diplomatie tunisienne a mis l'accent sur la nécessité de trouver une solution aux questions d'ordre sécuritaire en Libye qui ont des conséquences directes sur la situation dans les trois pays (Algérie, Tunisie et Egypte), notre sécurité et nos économies». «Notre solidarité en tant que voisins et pays frères de la Libye aiderait les Libyens à sortir de la crise», ajoutant que : «les principes dont est issue cette initiative font le consensus de la communauté internationale et constituent l'unique guide pour parvenir à une solution à la crise libyenne et représente la base d'un règlement politique qui repose sur une solution purement libyenne, consensuelle sous l'égide des Nations unies et qui est basée sur le rejet de toute ingérence».