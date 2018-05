M. Sameh Chokri : « Les concertations visent la stabilité de la Libye »

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Chokri a déclaré, que les pays du voisinage libyen aspiraient, à la faveur du contact permanent avec le peuple libyen et ses dirigeants, à trouver une sortie de la situation de crise, à rétablir la stabilité et à préserver l'unité des territoires libyens, appelant les parties libyennes à assumer leurs missions pour un règlement pacifique de la crise dans ce pays voisin. M. Chokri a dit : «Nous veillons à réunir toutes les conditions pour permettre à l'ensemble des parties en Libye de parvenir à un règlement à la hauteur des aspirations du peuple libyen, en trouvant des solutions purement libyennes et en unifiant les institutions militaires», appelant à œuvrer pour parvenir à un règlement qui servirait les intérêts du peuple libyen». Toute initiative proposée pour le règlement de la crise libyenne «se fait en coordination, en concertation et avec l'approbation des parties libyennes», a-t-il indiqué.