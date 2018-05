Dans la lucarne : Éliminés avec les honneurs !

Il est vrai que dans les petites catégories, le gotha africain est vraiment «fermé». Ce n'est pas donné à tous qui de se frayer un chemin parmi les grands, des équipes comme le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du sud, la Côte d'Ivoire et même l'Egypte qui avait remporté l'édition organisée par l'Algérie à Oran et Aïn Témouchent en 2014. Nous avons été éliminés tôt. Ce qui avait semé le doute au sein de cette catégorie des U20 composée de joueurs au talent avéré à l'instar de Ferhat pour ne citer que ce joueur. Celui-ci était malheureux avec le Havre ; c'est lui qui avait raté le penalty. Ce qui avait mis le Havre FC sur le carreau et offert la possibilité à Ajaccio de jouer l'autre match barrage, ce mercredi, contre Toulouse (barragiste).

Ceci dit, dans les petites catégories, les nôtres ont été, à chaque fois, stoppés, par les «grosses cylindrées» d'Afrique. Toutefois, ils avaient le plus souvent réussi à se tirer d'affaire en réussissant de très bonnes prestations. On se rappelle encore de la très bonne prestation des Verts, dans la catégorie des U21, en 2016, lorsqu'ils sont parvenus à atteindre la finale mais freinés par le Nigeria. On avait raté un penalty par Ferhat et on aurait pu terminer le match contre le Nigeria sur un score de parité de (3 à 3). On n'a pas démérité. Aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016, les nôtres ont fourni de très bons matches aussi dont une remarquable performance contre l'Argentine. Globalement, notre football a de la qualité. Il lui manque toujours cependant un petit quelque chose qui fait qu'on cède par manque de «puissance physique» et de «métier» dans le jeu. Une fois encore, chez les U20, on se fait éliminer. A priori, c'était quelque peu attendu du fait que l'équipe ghanéenne renferme un groupe des plus impressionnants avec des joueurs qui peuvent jouer avec les séniors et même prétendre rejoindre des clubs huppés européens. On les a vu lors de la manche aller, au stade 5-Juillet, les Ghanéens étaient un cran au-dessus. Même si les nôtres ont répondu du tac au tac sans être ridicules. Ils ont montré de très bonnes qualités en tenant la dragée haute aux Ghanéens pratiquant un football chatoyant et efficace. Les poulains du duo Sebaâ-Achiou ont présenté une équipe algérienne qui pratique elle aussi du beau jeu. Il y avait de la qualité et surtout quelques bons joueurs comme Adem Zorgane, Daas et autres. Au retour, au Ghana et plus précisément au stade de Cape Coast, nos jeunôts ont, dès le retour du vestiaire, et à peine deux minutes, les Ghanéens par Sadiq Ibrahim ajouteront un deuxième but devant une défense médusée, presque spectatrice. C'est ce deuxième qui a eu raison de leur témérité et culot. Toutefois, ils avaient tenté quelques essais qui leur sont restés en travers de la gorge. Car, on possède vraiment un bon groupe qui ne mérite pas qu'on jette comme le «bébé avec l'eau du bain». On ne doit pas perpétuer les mêmes erreurs. C'est-à-dire que dès qu'il y a une défaite ou élimination on met tout le monde dehors et repart de zéro. Une politique de la «terre brulée» qui ne peut nous permettre d'avancer, puisque des joueurs talentueux seront ainsi sacrifiés sur l'autel de la gabegie et de l'absence d'une véritable politique d'organisation de notre football au niveau de ces catégories de jeunes. Il faut les garder et les laisser travailler. Car, ces jeunes peuvent renforcer les autres catégories dont celles des olympiques qui est en train de faire du bon travail sous la houlette du DEN, Boualem Charef. Il ne faut pas être jusqu'au-boutiste, tout chasser et reconstituer une nouvelle équipe. Ce serait encore plus difficile.

Hamid Gharbi