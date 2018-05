COA : L’AG ordinaire, le 2 juin à Ben Aknoun

Le Comité olympique et sportif algérien (COA) tiendra son Assemblée générale ordinaire (AGO) le 2 juin prochain (22h30) à Ben Aknoun (Alger), a appris mardi l'APS de l'instance olympique. A l'ordre du jour de cette AG, l'approbation du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 2017, la présentation et approbation du rapport moral et financier de l’exercice 2017, du programme d’activités 2018 et du budget prévisionnel de la même année.

À cette occasion, une élection partielle de remplacement de membres de l'assemblée générale sera organisée ainsi que l'intronisation de nouvelles personnalités féminines au sein de l'AG, précise la même source. Une cérémonie de distinction honorifique aura lieu avec la décoration de l'ordre du mérite olympique de l'ancien défenseur international, Antar Yahia, auteur d'un but d'anthologie contre l'Egypte (1-0) à Oum Durmman (Soudan) en match barrage qualificatif au mondial 2010. Une communication sera également présentée sur les préparatifs des Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), les Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne), les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ-2018) et les Jeux méditerranéens d'Oran-2021.