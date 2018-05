MCA : Le Mouloudia négocie avec Halliche

Après une saison qui laisse quelques regrets aux supporters, le Mouloudia d’Alger va devoir se renforcer qualitativement pour pouvoir espérer aller loin en Ligue des champions d’Afrique. Pour ce faire, les dirigeants du Mouloudia se sont rapprochés d’ores et déjà de quelques bons joueurs, à l’image de Rafik Halliche. L’ancien taulier de la défense des Verts est actuellement en négociation très avancées avec les dirigeants du MCA, apprend-t-on de sources sûres.

En effet, le joueur d’Estoril et les dirigeants du MCA négocient actuellement l’aspect financier. Si le doyen parvient à satisfaire les exigences du solide défenseur de 32 ans, il est fort à parier qu’il sera le premier grand coup du MCA durant l’intersaison. Halliche s’est montré, nous apprend notre source, très intéressé par le projet que lui propose le MCA avec entre autre un statut de patron de l’équipe. «Il sera le capitaine», nous a précisé notre source. Néanmoins, le MCA fait face en ce moment à la concurrence de plusieurs autres clubs dans ce dossier, notamment Al Raed, club saoudien où évolue Raïs Mbolhi. Il faut dire que du point de vue financier, le MCA ne peut prétendre rivaliser avec les pétrodollars des clubs du Golfe. Qu’à cela ne tienne, le MCA a des arguments, notamment sportifs à faire valoir, comme par exemple la perspective de jouer la Ligue des champions, objectif majeur du MCA.

Par ailleurs, nous apprenons que Kamel Kaci-Said a négocié, dimanche, avec Bernard Casoni une prolongation de son contrat. Les deux hommes se sont rencontrés tard dans la nuit de dimanche et évoqué les grandes lignes de leur future collaboration. Sur le principe, Casoni est d’accord pour rempiler pour un autre bail avec l’ambition de faire aboutir son projet, mais il a demandé quand même une semaine de réflexion, le temps sans doute de partir en vacances et se reposer un peu après une saison harassante et forte en rebondissements.

Amar B.