Madjer déchargé de l’EN des locaux : Une décision pas tout à fait anodine

C’est une décision pour le moins surprenante. La Fédération algérienne de football vient de décharger Madjer et son staff de la sélection nationale des locaux (A’). L’annonce a été faite via un communiqué sur le site officiel de la FAF.

«Suite à une réunion entre le président de la FAF, M. Khireddine Zetchi, et le sélectionneur national, M. Rabah Madjer, il a été décidé d’un commun accord de décharger le staff technique national de la sélection A des locaux. Cette décision a été prise à l’approche des compétitions officielles afin de permettre au staff technique national de se concentrer exclusivement sur les éliminatoires de la CAN-2019 qui reprendront au mois de septembre prochain. Une décision sera prise incessamment concernant la sélection A des locaux». L’instance sportive, qui ne prévoit aucune conférence de presse, ne donne pas plus d’informations. Les arguments avancés par la fédération, restent peu convainquant quand même. En effet, on comprend mal comment Madjer, dont le but était de monter une sélection nationale avec une ossature principalement composée de joueurs locaux, change carrément de cap et abandonne son projet, après sept mois d’exercice seulement. Sur les plateaux télé, Madjer a toujours déclaré que le joueur local été l’avenir de la sélection. Visiblement convaincu, il en a fait son cheval de bataille, après sa nomination en qualité de sélectionneur.

«La sélection nationale des locaux doit servir de réservoir à l’équipe nationale», avait souligné, à l’occasion de ses premières sorties médiatiques, le coach, qui a visiblement tourné le dos aux joueurs évoluant dans le championnat national. Par ailleurs, cette décision n’est pas tout à fait anodine. C’est la suite logique des derniers événements et de la défaite humiliante des Verts face à l’Arabie Saoudite. «On est déçu par cette défaite face à l'Arabie Saoudite, on n'aime pas voir notre équipe perdre. J'espère que l'équipe va s'améliorer à l'avenir car pour me moment le staff technique n'a pas encore trouvé d’équipe locale capable de nous représenter lors des prochaines rencontres», avait déclaré Zetchi au lendemain de la rencontre. De son coté, le sélectionneur national a été contraint de faire son constat d’échec, avec cette déconvenue. «Il est temps de stabiliser l’effectif de l’équipe nationale pour pouvoir travailler avec les meilleurs joueurs du moment, en vue de la reprise des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en septembre prochain à Banjul face à la Gambie. Je pense que j’ai donné une chance au maximum de joueurs, notamment ceux évoluant en Algérie. La période de prospection a pris fin. Nous devons maintenant établir la liste finale dans l’objectif d’avoir plus de cohésion et d’homogénéité entre les joueurs», avait-il indiqué. Par ailleurs, cette décision pourrait bel et bien être le début de la fin de l’ère Madjer, qui n’a jamais fait l’unanimité au sein de l’opinion sportif national. D’autant plus que l’EN n’arrête pas de dégringoler dans le classement FIFA. Cette défaite face à l’Arabie Saoudite pourrait être la goutte qui fait déborder le vase. Du moins, elle n’a pas du tout été du goût du président de la fédération. Ses propos en disent long, d’ailleurs : « On espère que le sélectionneur et ses adjoints se préparent comme il faut pour le match de juin face au Portugal».

Faut-il comprendre que Zetchi lance un ultimatum à Madjer ? L’avenir nous le dira.

Rédha M.