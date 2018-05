Algérie-Corée du Nord : Des relations historiques

Le ministre des Moudjahidine, M. Zitouni, a reçu hier, au siège de son département, l'ambassadeur de Corée du Nord qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission. Le ministre a rappelé à cette occasion la "profondeur" des relations historiques entre l'Algérie et la Corée du Nord, l'un des premiers Etats à reconnaître le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) en septembre 1958. M. Zitouni a souhaité que les perspectives de coopération s'élargissent dans tous les domaines au mieux des intérêts des deux pays. Le diplomate nord-coréen a, pour sa part, salué les relations historiques entre les deux pays qui remontent, a-t-il dit, à l'époque de la Guerre de libération nationale. M. Choe Hyok Chol a également salué "la sécurité et la stabilité dont jouit l'Algérie et les réalisations concrétisées en matière de développement sous la direction du Président Abdelaziz Bouteflika", ainsi que "l'expérience algérienne en matière de prise en charge des moudjahidine et des ayants droit et l'intérêt accordé au patrimoine historique et culturel".